Andalucía quiere realizar el "mismo control" sanitario a personas de fuera ya vengan "en avión o patera"

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha advertido este lunes de que, aunque la fase "álgida" de la pandemia de coronavirus se ha superado en Andalucía, "nos llegan momentos muy difíciles", por razones como la llegada de personas de fuera a la comunidad autónoma una vez que decaen las restricciones de movilidad del estado de alarma, y ha aseverado que, por parte de su departamento, "el control será el mismo" para la población que llegue a la región, ya sea "por avión o por patera".

Para ello, la Junta plantea trabajar "mano con mano" con el Gobierno central y los gobiernos municipales, así como con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, porque "todos tenemos que sumar en la lucha contra esta pandemia", según ha añadido el consejero en la comparecencia que ha abierto las previstas para este lunes en la Subcomisión de Sanidad y Salud pública de la comisión de estudio sobre la recuperación económica y social de Andalucía a causa de la pandemia del Covid-19 constituida por el parlamento autonómico.

El consejero ha defendido que desde su departamento se está "luchando de una forma muy importante para intentar tener el máximo de control" y evitar que la "desescalada" pueda llevar a la comunidad a "volver otra vez al sitio de partida" de esta crisis sanitaria, algo que "no lo aguantarían ni la sociedad ni la economía andaluza", según ha advertido.

En esa línea, Aguirre ha insistido en realizar llamadas a la población para ser "muy cautos y precavidos" en tanto que no se disponga de la vacuna contra el coronavirus, y en la importancia del uso de las mascarillas. "Andalucía ha sido muy responsable durante la cuarentena, y queremos que nos sigamos portando exactamente igual hasta que tengamos la vacuna generalizada" entre la población, ha añadido el consejero en esa línea.

Además, ha comentado que, hasta tanto no se vacune de forma generalizada a la población, algo que no cree que suceda hasta "la primera mitad del primer semestre" de 2021, el número de pacientes ingresados por coronavirus va a ir "fluctuando", y "llegar a cero será casi imposible".

"PREVISIÓN Y ANTICIPACIÓN"



Por lo demás, el consejero ha defendido la actuación de la Consejería de Salud en esta crisis, guiándose de la "previsión, la proactividad y la anticipación", y con objetivos principales como "la protección de nuestros mayores, garantizar la mejor asistencia posible a pacientes de Covid-19 y estar muy atento para localizar y evitar la propagación de cualquier foco de infección".

Ha sostenido que la Junta ha mantenido "lealtad" hacia el Gobierno de España, lo que "no significa sumisión", y desde el convencimiento de que en la gestión de la crisis no se ha dado "un cogobierno, sino un mando único" por parte del Ministerio de Sanidad, que "ha acertado" cuando ha rectificado, según ha opinado Aguirre, quien también ha defendido la "transparencia" con la que "siempre" se ha movido la Junta.



También te puede interesar:



- La explicación sobre cómo ponerte la mascarilla que todavía no has visto: "En el codo no..."