Andalucía exhibe en el Foro Transfiere su talento innovador para abanderar proyectos nacionales

El consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, participó en Málaga en la inauguración de la XIII edición de Transfiere, Foro Europeo para la Ciencia, Tecnología e Innovación, donde la Junta de Andalucía ha reforzado su presencia a través de un expositor de más de 600 metros cuadrados en el que la comunidad reivindica el potencial que tiene el sur de Europa como entorno innovador, dinámico y competitivo, y como referente de una economía basada, cada vez más, en el conocimiento y la innovación gracias a la firme apuesta de esta tierra por la I+D+I.

En este sentido, el consejero destacó que este evento es una oportunidad para seguir exhibiendo el talento, el potencial y la capacidad de nuestra tierra para abanderar proyectos y políticas estratégicas, "no solo para nuestra región sino para el conjunto del país".

Previamente, y junto a la consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, Villamandos inauguró también el estand de la Junta de Andalucía, que contó con el espacio Andalucía Knowledge, una zona donde se desplegó un completo programa de ponencias y mesas redondas. Dicho estand acogió a agentes relevantes en el sistema de conocimiento en Andalucía, con una clara vinculación de la ciencia y la empresa, abordando cuestiones de máximo interés relativas a la financiación de la I+D+I, así como las oportunidades de esa innovación, desarrollo e investigación para potenciar el talento y el emprendimiento andaluz, la compra pública de innovación, las posibilidades que ofrecen para el presente y el futuro sectores como el de la defensa, el aeroespacial o el hidrógeno verde. Se han habilitado, además, espacios expositivos específicos para las universidades, los campus de excelencia, así como para la Fundación Progreso y Salud, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (Ifapa), la Asociación de Centros Tecnológicos y Andalucía Emprende.

Durante su intervención en la inauguración de Transfiere de Málaga, que se celebró en el Palacio de Ferias y Congresos (Fycma), Gómez Villamandos destacó que este evento se consolida como el principal foro multisectorial de la innovación española y como "una de las citas internacionales más importantes de transferencia tecnológica en los principales sectores estratégicos", toda vez que ha resaltado que ha sabido crear en sus sucesivas ediciones un entorno para la cooperación en I+D+I y para el encuentro entre lo público y lo privado, de modo que conocimiento y sector productivo se den la mano con el objetivo de estrechar vínculos como generadores de nuevas oportunidades. "Estoy convencido de que Transfiere 2024 servirá para que todos los actores tractores de la innovación en Andalucía puedan conectar y dar un paso adelante en la puesta en marcha de nuevas ideas y negocios", ha manifestado.

Asimismo, el consejero subrayó que este modelo de feria está siendo replicado en otras comunidades autónomas, como por ejemplo Madrid, donde "tras la primera edición de su Patents for Innovation (P4i), ahora ha apostado por una perspectiva más amplia, en la línea de nuestro Foro Transfiere, pasando a denominarse Science for Industry (S4I)". En este sentido, ha asegurado que en Andalucía "somos referentes y pioneros en actuaciones de este tipo gracias a un encuentro que nace de nuestras universidades y que hemos impulsado desde las administraciones". Ha añadido que la Junta no solo colabora como coorganizador y responsable de la presencia andaluza en esta cita, sino que refuerza su presencia con un mayor espacio expositivo, con más de 600 metros cuadrados de área específica.

Tras asegurar que las cifras que se manejan en este edición de Transfiere son reflejo de la dimensión que año tras año adquiere este evento, Gómez Villamandos ha subrayado que, en el global de los últimos cinco años, se han organizado más de 26.500 reuniones de trabajo en el marco de este foro, que ha experimentado, además, un aumento en cuanto a la presencia de entidades y empresas de casi el 60%, pasando de 319 en 2019 a 508 el año pasado. Además, ha afirmado que, en los últimos años, Málaga ha sabido situar su marca tecnológica en el escenario nacional e internacional "gracias al empuje de su universidad, su Málaga TechPark y sus empresas regionales". "Es un imán que está atrayendo empresas tecnológicas punteras del panorama internacional y captando proyectos tan ambiciosos como el futuro Centro Interuniversitario de Microelectrónica, que será estratégico para la economía malagueña, andaluza y española", ha apostillado.

En este contexto, el consejero de Universidad ha resaltado la contribución de las administraciones para "fortalecer la ciencia y nuestro sistema de innovación, dotándolo de medios y generando las condiciones óptimas para situarlo a la vanguardia". Así, ha recordado que desde su departamento ya se han comenzado a inyectar más de 112 millones de euros para fomentar la innovación empresarial y el emprendimiento, y se han publicado las convocatorias para apoyar la carrera investigadora, con la suma de 38 millones de euros para Emergia, predoctorales y postdoctorales.

Por su parte, la consejera Carolina España ha mostrado, durante la inauguración del estand de la Junta, su orgullo por el hecho de que es la primera vez que la Consejería de Economía, Hacienda y Fondos Europeos "participa en el Foro con sus propios recursos y lo hace a través de Andalucía TRADE". "Queremos aprovechar el potencial de Transfiere para exponer y difundir las herramientas de las que disponemos -y de las que vamos a disponer próximamente- para mejorar la calidad y el tamaño de nuestras empresas. También para impulsar la innovación empresarial, la colaboración público-privada, la creación de nuevas empresas y la internacionalización de las existentes", ha manifestado España.

Ha señalado, igualmente, que "la financiación empresarial es una de las áreas fundamentales de trabajo de Andalucía TRADE y, para ello, la agencia va a destinar más de 900 millones de euros hasta el año 2027. Queremos que las empresas andaluzas encuentren financiación y apoyo para sus proyectos, permitiéndoles ganar en escala y competitividad, porque de esa manera generamos riqueza y empleo para Andalucía. No nos olvidemos que son las empresas las que crean el empleo, no las administraciones".

Por último, España ha resaltado que hoy Málaga "es innovación, es transferencia de conocimiento, es tecnología, y que "sitúa a Andalucía en el mapa de la innovación gracias a la celebración de este Foro".

Compromiso con la I+D+I

Entre las diferentes vías de trabajo puestas en marcha por la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a favor de la I+D+I en la comunidad, se está promoviendo, en materia de innovación, la Compra Pública de Innovación con una inversión de 40 millones de euros, destinados a actuaciones en los campos de Smart City y del sector aeroespacial. Estos fondos proceden del nuevo marco de financiación comunitaria 2021-2027.

Asimismo, se está ultimando la orden que, por primera vez, establecerá en Andalucía los requisitos y procedimientos necesarios para considerar a los clústeres de innovación como agentes del sistema andaluz del conocimiento. Y, entre otras medidas, se están ultimando ayudas para los centros tecnológicos, con un montante global de 22,6 millones de euros, con el fin de consolidar sus capacidades e incrementar la transferencia de conocimiento.

En la esfera de la investigación, la Consejería de Universidad ha aprobado una importante simplificación administrativa, que supondrá la reducción en más de un 95% de las exigencias y los trámites relacionados con las convocatorias de ayudas para promover la formación y la carrera del talento investigador en Andalucía. Así, la contratación de un investigador implicará una considerable rebaja de burocracia pasando de 97 a 3 los documentos acreditativos y de 350 a 8 comprobaciones.

Además, para dar certidumbre al sistema y a la carrera investigadora, se han aprobado unas nuevas bases reguladoras de recursos humanos dedicados a la investigación. Amparadas en esa nueva normativa, la Junta ya ha convocado incentivos por valor de 38 millones para financiar la formación predoctoral, contribuir al desarrollo de posdoctorales y garantizar la excelencia a través de los Emergia.

Foro Transfiere 2024

El Foro Transfiere supone una oportunidad para compartir conocimiento científico y tecnológico, promover la innovación y conectar ciencia y empresa, ya que el evento reúne cada año a más de 500 empresas y entidades del ecosistema I+D+I, con la participación de profesionales procedentes de más de una treintena de países y doce comunidades autónomas. En esta cita participaron, igualmente, más de 80 startups y más de 40 inversores, y el programa acogió más de 440 expertos. Contó también con más de 60 entidades académicas, y este año la Universidad de Amberes fue la Universidad Internacional invitada.





Información elaborada en colaboración con Andalucía TRADE-Junta de Andalucía