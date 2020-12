Alessandro Lequio cuenta un detalle desconocido de su relación con Antonia Dell’Atte: “Llegaron como okupas”

Alessandro Lequio ha sorprendido a todos con unas inesperadasdeclaraciones sobre su relación conAntonia Dell'Atte. Durante su colaboración en "El programa de Ana Rosa", donde el aristócrata colabora, uno de los temas a debatir era la situación que atraviesa en estos momentos la relación entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko Rivera por la supuesta mala gestión de la herencia de Paquirri por parte de la tonadillera.

Un episodio que ha desembocado en la relación del matrimonio entre Isabel y Francisco y que se suma a las constantes reclamaciones de Fran y Cayetano Rivera a la cantante de la herencia de su padre, y es que los hijos mayores de Paquirri, siempre han alegado que la cantante se habría quedado con objetos y recuerdos de su padre que no le pertenecen.

LEQUIO SE COMPARA CON PAQUIRRI

En el programa de Telecinco,Ana Rosa Quintana y los contertulios trataban la relación entre Isabel Pantoja y Paquirri y el hecho de que Doña Ana vivía en Sevilla en un piso que se comunicaba con el de su hija. Ante este detalle, el conde no pudo reprimirse y contó un detalle hasta ahora desconocido de su matrimonio con Antonia Dell'Atte.

El ex marido de la italiana contaba entonces lo importante que resulta para una pareja con las familias respeten su intimidad. En este punto, Alessandro se comparó co el torero y dijo que lo entendía perfectamente.

"COMO OKUPAS"

Tras compararse con el diestro, explicó algo que dejó a todos sus compañeros atónitos: Según confesó, al casarse con Antonia, la familia de la italiana se les metió, literalmente, en casa. "Llegaron de repente como okupas a mi casa. Empezaron a aparecer todos. Yo le decía a Antonia que no había sitio y ella decía que no pasaba nada, que dormían en el suelo. A mí no se me ocurriría. Por respeto, por decencia. La familia es la familia, todo el resto fuera", aseguró.

Por este motivo, se siente identificado con el torero. "Los dos hemos vivido la misma situación en el amor, aunque con distintas mujeres", tuvo que aclarar el italiano.

