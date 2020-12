El inminente acercamiento entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja: "De qué sirve ganar si al final pierdes tu alma"

Los desencuentros entreKiko Rivera e Isabel Pantojapor la supuesta mala gestión de la herencia de Francisco Rivera Paquiri por parte de la tonadillera no han hecho más que crecer en las últimas semanas.

En la entrevista que el hijo más pequeño del torero concedió a Mila Ximénez, Kiko mostraba su decepción con su madre, y aclaraba: “Yo no cedí Cantora a mi madre a sabiendas, firmé lo que ella me pidió. He pedido a mis abogados revisar el testamento, me huelo lo peor. Mi madre me ha engañado”.

KIKO, DESENGAÑADO

Tras esta entrevista que sorprendía a todos, Kiko Rivera acudía a Telecinco, donde era entrevistado por Jorge Javier Vázquezen el especial "Cantora: La herencia envenenada". Durante esa entrevista, Kiko se derrumbó por completo, y fue su hermano Fran Rivera quien entró por teléfono muy emocionado para apoyar a su hermano pequeño. Algo impensable hace unos años.

Días después de esta entrevisa, Fran Rivera publicaba una fotografía en Instagram con lo que muchos entendían como una auténtica declaración de intenciones y un claro mensaje a la tonadillera, con quien se ha enfrentado en numerosas ocasiones por la herencia de su padre: "La mejor herencia... mi sangre".

¿UN ACERCAMIENTO ENTRE MADRE E HIJO?

Ahora, Kiko se ha planteado la posibilidad de llegar a un acuerdo con su madre, con ayuda de un intermediario, ya que madre e hijo siguen sin tener contacto alguna desde que se desató esta historia, y es que según ha manifestado el propio Kiko, necesita saber qué ha pasado exactamente con la herencia de su padre y si su madre lo ha utilizado, como él mismó apuntaba hace poco en una entrevista.

Cuando Paquirri murió, Kiko Rivera era muy pequeño. Aú no había cumplido los dos años. Ahora, cree que su madre le ha mentido durante todos este tiempo y lo que para él sería aún más grave: habría mantenido hipotecados sus bienes desde que tenía dos años.

POR EL MOMENTO, SIN CONTACTO

Según ha explicado la presentadora de "Socialité", María Patiño: "Kiko Rivera estaría dispuesto a sentarse con un madre y un intermediario. Sin embargo, aún no habria sido posible porque siempre está en el campo o durmiendo", según la comunicadora.

Ahora, Kiko ha publicado una fotografía en redes sociales que no ha dejado a nadie indiferente: "De que te sirve ganar al mundo si al final pierdes tu alma", un mensaje que muchos han entendido que tendría una única destinataria: su madre.

También te podría interesar:

La indirecta de Kiko Rivera a Isabel Pantoja que ha sorprendido a todos​

El sorprendente apoyo del hermano de Paquirri a Isabel Pantoja: "Una madre es lo más grande"​

Kiko Rivera, demoledor contra Isabel Pantoja: “Me ha fallado engañándome durante toda mi vida"​