La desesperada iniciativa de una abuela para ayudar a Satur, su nieto de 9 meses ingresado grave en Londres

Alejandro y Ainhoa son una joven pareja malagueña que trabaja en Londres. Tienen una hija que pronto cumplirá dos años, su nombre es Dana. Hace solo nueve meses llegó un nuevo miembro a la familia: el pequeño Satur (Saturnino). Un bebé que crecía feliz, espabilado y simpático. Una mañana, sus padres fueron a despertarlo y comprobaron que Satur estaba frío y no respondía a los estímulos. En ese momento lo trasladaron de urgencia al Hospital John Radcliffe de la Universidad de Oxford.

Eso fue el 18 de enero y desde entonces el pequeño permanece en ingresado en estado grave. María Simonet, la abuela del pequeño, recuerda en COPE Málaga el día que Satur fue hospitalizado: “Lo sedaron en las primeras horas de ingreso porque tenía unas convulsiones muy fuertes que los médicos no conseguían controlar. A los tres días lo indujeron al coma y permanece con ventilación mecánica para que su cerebro no sufra”.

SIN DIAGNÓSTICO

A día de hoy Satur ha sido sometido a varias pruebas pero los médicos aún no tienen diagnóstico. Están a la espera de unos resultados que arrojen luz sobre qué es lo que padece el bebé. Por ahora, lo que sí se ha confirmado es que le quedarán secuelas al pequeño: “Se le puede volver a repetir en cualquier momento ya que, al no saber el motivo, no tiene tratamiento. Lo que sí saben ya los médicos es que como consecuencia de esos ataques Satur no es el niño que era. Tiene graves secuelas y a los padres le queda un camino bastante largo”, señala la abuela del pequeño.

Los médicos recomendaron a los padres que dejaran sus trabajos y se dedicaran en cuerpo y alma a permanecer junto a su pequeño. Alejandro y Ainhoa aceptaron la recomendación y abandonaron sus empleos para estar a su lado. Esta decisión ha conllevado la pérdida total de ingresos y ahora necesitan dinero para afrontar todos los gastos de alquiler, comida, hospitalización, etc.

CAMPAÑA

Para paliar la difícil situación de los padres, la abuela del bebé se ha puesto manos a la obra y ha creado una campaña de donaciones para ayudarlos económicamente: “Teniendo en cuenta lo lejos que viven, los gastos tan grandes, que tienen otra hija de la que tirar y están solos, se me ocurrió la idea de crear esta campaña. Desde allí lo están agradeciendo con toda su alma. Necesitan mucho apoyo y mucha ayuda”.

Se puede colaborar haciendo una donación a través de la cuenta de La Caixa: ES33 2100 9121 5602 0035 6118

También en la web gofundme.org. El nombre de la campaña es “Por ti, nuestro pequeño”. En esta plataforma a abuela de Satur hace un llamamiento a todos aquellos que quieran colaborar:

“Buenas tardes

Soy María, la abuela de Satur, nuestro pequeño GRAN GUERRERO.

Cuando creé esta campaña, solo dos días después del ingreso de nuestro pequeño, estaba esperanzada en que de este mal sueño íbamos a despertar pronto y que nuestro precioso bebé iba a salir bien de esta batalla.

Como habéis podido ir siguiendo a través de los comunicados, desgraciadamente no está siendo así y todo se ha complicado bastante desde aquel 18 de enero que cambió la bonita vida de unos jóvenes papás y sus preciosos hijos.

No sabemos a día de hoy cuánto tiempo de ingreso le queda aún al chiquitín, pero sí sabemos ya que les queda un camino muy largo por delante de logopedia, de fisioterapia y quizás de otras especialidades más para que nuestro niño vuelva a ser el que era o al menos que tenga una buena calidad de vida.

Es por este motivo por el que voy a subir el importe inicial que pedía para ayudarlos en un principio, pues si cuando creé esta campaña lo tenían muy difícil, ahora el camino se les ha convertido en mucho más complicado y penoso.

No quería dar este paso sin explicar bien los motivos a todos y cada uno de los que seguís esta campaña desde su inicio.

Estaré eternamente agradecida a todos los que de un modo u otro estáis colaborando a hacerles un poco más fácil la vida a mi hijo y su familia después de este duro golpe que les ha asestado la vida, bien donando, bien difundiendo la campaña, escribiéndome emails ofreciéndoles toda clase de ayuda, con vuestras oraciones y ruegos al Cielo por ellos, con vuestro inagotable apoyo, cariño, empatía, cercanía... no tendré vidas para agradecer tanto como estáis haciendo por nuestro pequeño GRAN GUERRERO y sus papás y hermanita Dana. Encontrar en el camino de la vida tantas personas como vosotr@s es lo que le da sentido a TODO, es por lo que merece la pena vivir, es lo que en medio de un mundo tan gris y cada vez más oscuro te hace seguir confiando en el ser humano.

GRACIAS CON TODO MI CORAZÓN Y MI ALMA ❤❤

Ruego, por favor, que no dejéis de rezar por ellos de difundir esta campaña por todos y cada uno de los rincones, por favor , necesitan mucha ayuda desde el Cielo y desde aquí.”

