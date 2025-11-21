COPE
MEDIODÍA COPE EN LA MANCHA | 21 NOV 2025 | 13:20

En el programa de hoy repasamos la aprobación del presupuesto municipal de Herencia para 2026, con más de nueve millones de euros destinados a nuevos proyectos urbanos e industriales. En Campo de Criptana, el subdelegado del Gobierno y el alcalde anuncian la venta de 37 parcelas del polígono SEPES, que impulsará la economía local. En deportes, Alcázar acoge el II Congreso Internacional de Actividad Física y Deporte, y escuchamos la previa del fin de semana con las declaraciones de Pablo Fuentes, técnico del Emers Sporting de Alcázar, antes del partido en Daimiel.

