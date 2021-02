Cristina Pardo se queda muda ante la habilidad secreta de Mamen Mendizábal: en pleno directo

El programa “Liarla Pardo” de La Sexta nos tiene acostumbrados durante el fin de semana a dejarnos escenas, cuanto menos surrealistas.

Se suele decir que son los riesgos del directo…pero lo que no es menos cierto es que la pandemia generada por el coronavirus ha obligado a las televisiones a tirar de plataformas que permitan las conexiones de manera telemática como skype o zoom. Sin embargo, estos avances tecnológicos no están exentos de que la conexión pueda fallar.

Y eso fue lo que les ocurrió a Cristina Pardo y Mamen Mendizábal este pasado domingo durante una conexión. La presentadora de “Liarla Pardo” desde el plató de televisión charlaba con Mamen Mendizábal que hacía un balance de los contenidos que se podrán ver en el programa del martes de “Palo y Astilla” donde se va a tratar la vida del Gran Wyoming.

En un momento de la conversación la conductora del programa le pregunta de quién ha heredado su carácter, a lo que la presentadora de "Más Vale Tarde" respondía: “He heredado el carácter de mi madre, más que el de mi padre y también tengo el tuyo”

Entre risas, Cristina Pardo le pregunta “¿A tu padre le ha gustado el programa?”

VOCALIZACIÓN PERFECTA Y EFICAZ

En ese momento, y aunque la imagen sigue saliendo en pantalla, Mamen Mendizábal pierde el retorno que le llega desde el plató: “Te he dejado de escuchar, la magia de la tecnología nos ha llevado a este mundo”.

Pardo volvía a insistir: “¿Me escuchas, Mamen?” Para sorpresa de todos y aunque el sonido de plató no llega a su receptor, Mendizábal sorprende a la presentadora del espacio y a todos los espectadores: “No te escucho, te leo los labios porque tienes muy buena vocalización, pero no te oigo”.

Pardo y Mendizábal sacan en ese momento a relucir su experiencia y sus muchas horas de vuelo y lejos de cortar la conexión o esperar a que recupere el sonido de retorno, tiran de experiencia y con bastante desparpajo y le vuelve a repetir la pregunta con lentitud y extremando su vocalización para que Mendizábal, a través de la pantalla pudiera leer los labios de Cristina Pardo: “A tu pa-dre le ha gus-ta-do el pro-gra-ma” repetía haciendo hincapié en casa una de las sílabas.

Esa fórmula sirvió para que el mensaje llegara de manera clara a Mendizábal que entendía perfectamente su mensaje: “A mí padre le ha gustado mucho el programa” respondía entre risas de ambas que lograron salir airosas de una situación incómoda.

Justo en ese instante recuperaba el sonido del plató y Cristina Pardo, ya que se hablaba del programa Palo y Astilla donde se habla de la relación de padres e hijos le vuelve a preguntar por su padre: “Le ha gustado mucho que no hablemos de política y que hablemos de otras cosas. Eso le ha agradado. Mi padre no es un tipo especialmente de izquierdas y esta faceta un poquito más blandita mía le ha gustado. . “

A lo que la presentadora de “Liarla Pardo” le decía que poco le iba a durar no hablar de política en su programa diario por las nuevas revelaciones del ex tesorero del PP José Luis Bárcenas: “Ya estábamos tardando en hablar de Bárcenas, me estaba empezando a salir sarpullidos, son dos tres años sin hablar de ello”.

LIBRERÍA RECURRENTE EN CONEXIÓN SKYPE

La conexión del programa con Mamen Mendizábal nos dejó otro momento gracioso y es que Cristina Pardo aprovechó la conexión para poner de manifiesto el recurrente decorado que suelen tener los invitados en las conexiones telemáticas. “Te felicito por la librería para hacer skypes que se ha puesto de moda”.

En ese instante, con una sonrisa, Mamen Mendizábal metió la cuña para promocionar el libro de su pareja, el también periodista, Juan Antonio Ponseti: “Mira que bien que lo ha colocado mi chico, ha dejado muy bien ordenadas las siete ediciones de su libro, para que veáis que ha escrito vuelo 19. Así que si vendemos al menos 100 libros habrá merecido la pena la tarde”.

Y se venden libros mejor ���������������� https://t.co/uMZ1Iqb0eO — Jose Antonio Ponseti (@PonsetiRadio) February 7, 2021

A lo que Pardo respondió de manera irónica: “Yo me alegraré porque habrá como mínimo cien personas viendo el programa”.

Lo que está claro que ambas periodistas demostraron su experiencia y ante una situación incómoda sacaron su mejor repertorio para que el programa continuara hacia delante sin excesivos problemas.

