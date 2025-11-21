Coloryn revela sus productos estrella para triunfar en la mesa de Navidad

La llegada de la Navidad intensifica la actividad en empresas como Ibéricos Coloryn, donde la demanda de productos de calidad para las celebraciones alcanza su punto álgido. Paco Benítez, representante de la marca, confirma que se encuentran "muy, muy atareados" preparando los pedidos para que nadie se quede sin un buen producto ibérico en su mesa durante estas fechas tan señaladas.

El jamón, el rey indiscutible

Aunque la compañía jiennense ofrece cuatro gamas de productos —jamones, embutidos, carnes ibéricas y elaborados artesanales—, el jamón se erige como el protagonista. Según Benítez, su presencia es casi obligatoria en cualquier hogar: "Yo creo que en todas las mesas de Navidad de cualquier familia está el jamón, y a mí me encantaría que fuera jamón de Coloryn", afirma.

Crianza y calidad desde Sierra Morena

Uno de los valores diferenciales de Coloryn es el entorno donde se crían sus animales. "Nuestros cerdos se crían desde el principio en el Parque Natural Sierra de Andújar, siempre en libertad y siempre con alimentación natural", explica Benítez. Este manejo les ha permitido obtener la certificación de raza autóctona, "el nivel más alto" que se puede conseguir en España.

Un surtido para los paladares más exigentes

Para complementar el jamón, Coloryn propone un surtido de ibéricos de alta gama. Destacan productos como el lomo o lomito de bellota, que según Benítez "son el culmen, se da la mano con el jamón de bellota". Además, la oferta incluye clásicos como el salchichón y el chorizo en diferentes formatos.

La innovación también tiene su lugar en la mesa con creaciones como una nueva panceta ibérica aliñada con el pimentón del lomo. Este producto, según confirma Benítez, "se lo estamos vendiendo a algunos restaurantes de los que tienen estrella Michelin" de la provincia de Jaén, donde "está siendo un éxito".

Todos los productos de Coloryn, incluidos lotes de Navidad, se pueden adquirir en su tienda física, en establecimientos gourmet en Jaén, Andújar, Linares y Úbeda, y a través de su página web, coloryn.com, que permite acercar el sabor de la Sierra Morena a cualquier hogar.