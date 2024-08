Va a comer un bar de Fuengirola y este el gesto del camarero cuando pide la cuenta: "Nos hemos ido"

Es algo a lo que ya estamos cada vez más habituados. Los clientes de muchos restaurantes suelen hacer distintos comentarios al local y, sin darse cuenta, se terminan haciendo virales en las redes sociales. Ya sea porque ellos mismos lo publican o porque incluso el local en concreto hace públicas las anécdotas. Lo cierto es que plataformas como X o TikTokse han hecho altavoces de este tipo de comentarios.

Especialmente ahora, en pleno verano, la difusión de estos mensajes es cada vez más común. Muchos españoles aprovechan para irse de vacaciones, salir de casa durante unos días e incluso comer fuera, y por ello proliferan las opiniones que estos dejan cuando acuden a cualquier bar o restaurante. Sin embargo, no todos los comentarios son tan buenos como desearían los propietarios o el servicio del mismo y muchos de ellos acaban generando todo tipo de controversia en redes.

Dos jóvenes, a cuadros, por la cuenta que deben pagar por un pincho de tortilla en un bar Estos chicos compartieron su reseña de los pinchos que probaron a través de su canal de TikTok Paola AlbaladejoRedacción DigitalSan Sebastián 05 ago 2024 - 07:50

En este caso, Jesús Soriano, creador de contenido bajo el nombre @soycamarero, ha publicado recientemente un vídeo en su perfil de TikTok en el que comparte la opinión de un comensal al recibir su ticket, al que él responde con mucha dureza.





Va a comer a un bar de Fuengirola y no da crédito a lo que encuentra en el ticket



En este caso comenta el vídeo de un joven que explicó lo que ocurrió cuando fue a comer a un bar de Fuengirola, en Málaga. En él muestra el ticket de una cuenta de 208 euros. "Me ha hecho no dejarle 50 pavos de propina, que es lo que siempre dejo cuando voy a comer a algún lado", asegura este joven. Seguidamente explica que habían pedido "un par de cafés" cuando ya les habían llevado una cuenta de 205 euros.

"Han venido y nos han traído una nueva cuenta de 208 euros, porque no habían puesto el café. Evidentemente no he dejado ningún tipo de propina", agrega el joven. "Como consejo: cuando ya pones una cuenta de 200 pavos en un chiringuito y falta un café, no lo añadas a la cuenta porque probablemente pierdas una propina mucho mayor solo por el gesto. De hecho, ni siquiera han traído el café. Nos hemos ido porque han tardado demasiado", concluye.

La dura respuesta de @soycamarero al vídeo de este joven

Una serie de declaraciones a las que responde @soycamarero de forma muy dura. "No sé exactamente por qué se está quejando, porque le han cobrado algo que ha pedido y punto, aunque sea después de llevarle la cuenta", comienza el creador de contenido. Seguidamente, dice: "No entiendo exactamente el que diga lo que se ha gastado, tampoco sabemos cuántos eran, igual han salido a 10 por cabeza, pero aun así da lo mismo".





De hecho, pone el ejemplo de una tienda de ropa y asegura que "aunque te gastes 200 euros, no te van a regalar una camiseta o no te va a regalar unos pantalones, y un restaurante o un chiringuito tampoco tiene por qué invitarte a un café. Lo hará si quiere, si es una cortesía, pero no puedes después hacer un vídeo criticando que te hayan cobrado algo que has consumido. Esto para mí se nos va de las manos, pero me parece una absurdez total".

Finalmente, también se refiere a las declaraciones del joven sobre la propina: "Tampoco te han dicho que dejes 50 euros de propina, no son adivinos que saben que vas a dejar una buena propina, pero eso es tu decisión. También es su decisión que te inviten o no al café, pero te están cobrando algo que has pedido, punto".