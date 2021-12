COPE Málaga, galardonada con el Premio Ciudad de Málaga por su programación de la Semana Santa 2020

COPE Málaga ha sido galardonada en los XII Premios de Periodismo Ciudad de Málaga, por la programación especial de Semana Santa de 2020. Se trata de un premio que convoca el Ayuntamiento de Málaga y que en esta edición se concede a la emisora en la modalidad de 'Trabajos periodísticos tendentes a reforzar la proyección de Málaga'.



Cada año, el equipo de COPE Málaga se vuelca con la Semana Santa, poniendo en antena una propuesta radiofónica con sello propio que, bajo la dirección de Adolfo Arjona, traslada a los oyentes los sonidos, los protagonistas, las emociones que inundan cada tarde noche las procesiones del Domingo de Ramos al Viernes Santo. Nada hacía presagiar que el año 2020 fuera a ser diferente, hasta que el sábado 14 de marzo la realidad dio un giro de 180 grados.



Una vez se hizo oficial la cancelación de las procesiones, el equipo de COPE Málaga comenzó a trabajar con el objetivo de realizar un programa de Semana Santa, pero sin tronos en la calle. Tras valorar distintas propuestas, finalmente se optó por realizar una recreación de las procesiones, utilizando las transmisiones realizadas en años anteriores.

12-12-2021 Premio de Periodismo Ciudad de Málaga





Para ello, se realizó un intenso trabajo de documentación, a contrarreloj, con la vista puesta en el 5 de abril, Domingo de Ramos. Un trabajo -con la complejidad extra de que la mayoría de personas del equipo estaban ejerciendo el teletrabajo- que consistió en seleccionar momentos concretos de las transmisiones que COPE Málaga realizó en la Semana Santa de los años 2015, 2016, 2017 y 2018. Seleccionando fragmentos muy específicos de esas decenas de horas de programación, se configuró una Semana Santa “de laboratorio”, que comenzaría con la salida de la Pollinica y terminaría con el encierro del Santo Sepulcro. El resultado, una propuesta titulada 'Semana Santa 2020: la radio no se confinó'.



El resultado fue una programación especial que el jurado del Premio de Periodismo Ciudad de Málaga ha considerado, por unanimidad, merecedora del galardón en la modalidad de 'Trabajos periodísticos tendentes a reforzar la proyección de Málaga'.



Además, se realizaron entrevistas en directo con personalidades del mundo cofrade, de la cultura, de la política, de la sociedad malagueña, andaluza y española... que compartieron con la audiencia de COPE Málaga recuerdos y también anhelos en un momento tan complicado como el que se estaba viviendo entonces: los primeros compases de una pandemia que obligó a todo un país -y a medio mundo- a quedarse en casa.



Pasaron por el programa el actor Antonio de la Torre; la cantante Marta Sánchez, la también cantante Diana Navarro; el obispo de Málaga, Jesús Catalá; el presidente de la Agrupación de Cofradías, Pablo Atencia; el pregonero de la Semana Santa 2020 -que no pudo pronunciar su pregón, tampoco en 2021- y presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y Andalucía, Javier González de Lara; el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; el exalcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano; el actual alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; la consejera de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía, Patricia del Pozo; la consejera de Fomento, Marifrán Carazo; y el comunicador Carlos Herrera, entre otros protagonistas.



Esta propuesta radiofónica tenía entre sus objetivos que Málaga no perdiera sus costumbres, sus tradiciones, su cultura... Y un ejemplo de lo que es Málaga es su manera de vivir la Semana Santa y lo que ella significa, más allá de su intrínseco sentido religioso: celebrar la llegada de la primavera, abarrotar las calles, pasear por una ciudad “tomada” por los turistas y el contraste de los momentos de recogimiento



Por otro lado, la propuesta de COPE Málaga siempre tuvo presente el deseo de cumplir con la misión que tiene la radio como servicio público: acompañar a personas enfermas, personas que viven fuera de Málaga y que añoran su Semana Santa, personas que están trabajando y, en circunstancias normales, no pueden acudir a las procesiones... Esa vocación de servicio público se vio exponencialmente multiplicada en la Semana Santa de 2020, cuando España entera estaba confinada y la radio evidenció su papel de compañera fiel.



El resultado de esta propuesta radiofónica fue trasladado a la antena entre el 5 de abril de 2020, Domingo de Ramos, y el 10 de abril, Viernes Santo, con el programa especial realizado en directo cada tarde a partir de las 16.00 horas, dirigido y presentado por Adolfo Arjona.



Esta programación especial se emitió a través de los diales de COPE Málaga en FM y AM y a través de la página web www.cope.es/malaga. Pero no solo eso: cada día, del Domingo de Ramos al Viernes Santo, la Cadena COPE habilitó en la cabecera de la página de inicio de su web, www.cope.es, un acceso directo a la transmisión de la Semana Santa de Málaga, para que esa programación llegara a cualquier usuario de España y del mundo, con la complicidad de Internet.





La entrega de los XII Premios de Periodismo Ciudad de Málaga tendrá lugar en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento el viernes 17 de diciembre a las 12.00 horas. Un acto en el que también se entregarán los galardones correspondientes a la XI edición, ya que el acto que les correspondía tuvo que aplazarse sine die en cumplimiento de las restricciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias.