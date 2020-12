El vídeo que conmociona al mundo: Papá Noel enferma de coronavirus

Las campañas de Navidadya están en marcha. Sin lugar a dudas van a ser unas fiestas marcadas por la pandemia generada por el coronavirus. Desde el sector del comercio es la campaña más importante del año para generar ingresos y se invita a los ciudadanos a consumir.

Los protagonistas de estas fechas son Papá Noel y los Reyes Magos, que tampoco han podido esquivar el coronavirus a tenor de la campaña llevada a cabo por el NHS, Servicio Nacional de Salud británico. En Reino Unido se trata de concienciar a la población de la importancia de protegerse ante el COVID -19. Las cifras en Reino Unido son altamente preocupantes y según los últimos datos ofrecidos por el Ministerio de Sanidad se acumulan un total de 1.809.455 casos de Covid-19 y 63,506 víctimas mortales.

Es por ello que desde el NHS, para concienciar de qué ninguna persona es ajena al virus, se ha lanzado a través de sus canales de comunicación un duro vídeo con Papá Noel como protagonista. En el spot se puede observar como es ingresado en un hospital un hombre barbudo aquejado de coronavirus. El hombre aparece trasladado tumbado en una camilla en urgencias y ayudado a respirar con la ayuda de las mascarillas de oxígeno. Cuando despierta observa como está intubado y rodeado del equipo médico. Una enfermera le pregunta “cómo se siente”. Con la ayuda de un andador poco a poco va recuperándose y moviéndose por el hospital observa como las enfermeras van decorando el árbol de Navidad de la planta en la que se encuentra.

El hombre cada vez se va sintiendo mejor y recibe infinidad de cartas que se afana en leer y tomar anotaciones. Entre esas cartas se puede leer una que le dice “Recupérate Pronto”, firmada por Rudy, uno de los renos de Papá Noel. El día 24 de diciembre el hombre recibe el alta médica y abandona el hospital mirando el árbol de Navidad que decora la planta. Al día siguiente el árbol parece lleno de regalos y uno va dirigido para una enfermera que cuido a ese hombre de pelo blanco y barbas. En la tarjeta se lee: “'Gracias por todo lo que has hecho por todos nosotros, Santa”, es entonces cuando la mujer se percata que al hombre que ha estado cuidando esos días es en realidad Papá Noel.

El anuncio titulado “The Gift”, el regalo, trata de concienciar a las personas que no se relajen en la contra el coronavirus, además de rendir homenaje a los trabajadores sanitarios que están en primera línea frente al COVID -19. De hecho en el final del Spot se puede leer: “Devuelve todo aquello que has recibido”.

El anuncio no ha dejado indiferente a la población británica. Aunque la respuesta ha sido positiva mayoritariamente, también hay sectores que han criticado la campaña al entender que es un anuncio demasiado duro para los niños ver a Papa Noel enfermo de Covid – 19.De hecho son muchas las personas que han criticado con dureza esta campaña

From vaccinating under 15s against polio and diphtheria in 1958, to rolling out the Meningitis C vaccine in 1999, the NHS has a track-record in delivering vaccination programmes. We're drawing on this expertise with the COVID-19 programme, too. https://t.co/1e3nCAUFcBpic.twitter.com/IG9T0o4eJu