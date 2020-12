Estas son las peores contraseñas de 2020 y que más gustan a los hackers

Vivimos en la era de las contraseñas. Cada uno de nuestros perfiles en redes sociales, nuestras cuentas de correo, nuestros ordenadores, tablets y smartphones, la cuenta bancaria o simplemente el password para comprar en nuestra plataforma preferida en internet. Está claro que lo online nos facilita la vida y permite un ahorro de tiempo, pero todo requiere una contraseña que sólo debemos conocer nosotros y nadie más. Aunque es un engorro recordar todas las palabras y números clave para acceder de cada una de las plataformas en internet, es muy importante no seguir el camino más fácil y poner lo primero que se nos venga a la cabeza, porque eso suele gustar mucho a los hackers.

Para proteger mejor nuestros datos, documentos y fotografías, los expertos recomiendan cambiar las contraseñas, aunque solo sea la de nuestro correo electrónico, una vez al mes. Pero seamos sinceros ¿realmente hay alguien que siga esa recomendación?

Muy poca gente renueva sus contraseñas de manera habitual, así que lo más seguro es elegir una buena desde el principio. El abogado experto en asuntos tecnológicos, Iván González asegura que una de las claves para ponérselo más difícil a los amigos de los archivos ajenos es “no usar contraseñas que incluyan datos que conozca mucha gente o sean públicos a través de los perfiles de las redes sociales. Estos podrían ser: fecha de nacimiento, apellidos, nombre de nuestros hijos, la ciudad en la que vivimos o en lugar en el que trabajamos”.

LAS PEORES CONTRASEÑAS

Los hackers tienden a automatizar las contraseñas que son más habituales o menos seguras. Recientemente se ha hecho pública un listado con las peores contraseñas que se usan en todo el mundo. Si la tuya están entre este listado, deberías replantearte seriamente cambiarla cuanto antes. Este es el top 9 de las peores. Unas son un clásico y otras entran por primera vez en el ranking:

1- 123456

2- 123456789

3- picture1 (Nueva)

4- password

5- 12345678

6- 111111

7- 123123

8- 12345

9- 1234567890

Además de estas, el listado incluye entre las más utilizadas otras: “Million2”, “OOOOOO”, “iloveyou”, “sunshine”, “chocolate” o “cookie”.

Si quieres echar un vistazo al listado completo puedes (pinchar aquí)

CONTRASEÑA SEGURA

Además de renovar nuestras contraseñas de manera habitual, el experto nos da una serie de claves “hasta ahora se recomendaba generar una contraseña con ocho caracteres incluyendo letras (mayúsculas y minúsculas), números y algún símbolo alfanumérico. Esto ya se nos queda un poco corto”, asegura. Por ello, recomienda que nuestra contraseña sea una frase que incluya mayúsculas y minúsculas y algún símbolo alfanumérico como una almohadilla o una arroba “además deberíamos usar algún número para sustituir una letra como poner un “1” en vez de una “L” o un cero en vez de una “o”. Así complicaremos la vida a aquellos que quieran acceder a nuestra información”.

Existen páginas que te ofrecen la posibilidad de consultar si tu contraseña es segura o ayudarte a generar una que los hackers tardarían tres vidas en descifrar (pincha aquí)

NADA QUE ESCONDER

El abogado Iván González asegura que hay clientes que le dice que ellos no tienen nada que esconder y por ese motivo no dan importancia a las contraseñas. Esto es un gran error “normalmente el hacker no tiene ningún interés en lo que tienes, pero puede impedir que no puedas acceder a toda la información personal que tengas almacenada en tus dispositivos”. El peligro reside en que el pirata informático te exija dinero para que puedas recuperar tus archivos y tú si estés dispuesto a pagar para que te devuelva las fotos de toda una vida o documentos que para ti sí son importantes.

