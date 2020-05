VÍDEO: Descubre como convertir una mascarilla para adultos en una infantil

Si hay que elegir un producto que ahora mismo es el más buscado por millones de personas en el mundo, sin lugar a dudas, es la mascarilla. Los gobiernos recomiendan su uso para evitar contagios y que de esta manera podamos superar cuanto antes la pandemia que ha originado el coronavirus. Sin embargo, la gran demanda existente para adquirir este imprescindible producto, ha hecho que escaseen y que además su precio, en muchos casos sea alto. Si ya de por sí hacerse con una mascarilla para adultos es complicado, esa dificultad se multiplica a la hora de comprar una mascarillas para los niños. Ahora que se cumple una semana de que los más pequeños pueden salir a la calle y que ellos no están exentos de riesgo de contagios, los padres optan por hacerse con mascarillas infantiles para minimizar riesgos. Si no has podido hacerte con una mascarilla infantil sigue estos pasos que nos marcan en este vídeo procedente de China.

PASOS PARA CONVERTIR UNA MASCARILLA DE ADULTOS EN UNA INFANTIL

1. Dobla el primer pliegue de la mascarilla hasta juntar el doblez, con el otro extremo. Deberá quedar un hueco en el centro

2. En los elásticos que sirven para la sujección de la mascarilla haz un nudo corredizo. De esa manera achicaras el elástico y se adaptará mejor a la cara del niño.

3. Una vez que hayas hecho los nudos introduce la mano en el juevo interior y dale la vuelta a la mascarilla. Haz que la parte interior salga hacia el exterior.

Con estos tres sencillos pasos lograrás convertir una mascarilla de adultos en una infantil y así podrán salir seguros a la calle.

TIPOS DE MASCARILLAS

Existen tres tipos de mascarillas:

FFP1, que filtra al menos 78% de las partículas;

FFP2, que filtra al menos 92% de las partículas

FFP3, que filtra al menos 98% de las partículas.

Es importante saber que estas dos últimas, la FFP2 y la FFP3, son las recomendables frente al coronavirus para el personal sanitario y profesionales de emergencias, ya que sirven para evitar contagiar y contagiarse.

Y ojo a esta consideración: las mascarillas quirúrgicas únicamente filtran el aire que se expulsa durante la respiración, al toser o estornudar, por lo que solo es adecuada para evitar contagiar, pero no para no contagiarse.

Las mascarillas auto filtrantes tienen que cumplir con unos requisitos esenciales recogidos en la normativa europea para poder usarse con total garantía, como son la resistencia respiratoria, a los golpes, a la llama y a los productos de limpieza y desinfectantes.

Los expertos, sobre el uso de las mascarillas, recomiendan extremar precauciones para hacer un uso correcto de ellas: “Cualquier gesto es clave para evitar que crezcan los casos de coronavirus. Por ello, es fundamental utilizar correctamente la mascarilla para evitar el riesgo de transmisión,” explica Dionisio Martínez de Velasco, director de Dräger Iberia, multinacional dedicada e la tecnología médica y de seguridad.

¿Cómo se pone la mascarilla?

Antes de cada uso, es necesario comprobar la integridad del dispositivo y sus componentes, con la pieza facial o la válvula espiratoria. Si está dañada no debe usarse en ningún caso.

1. La mascarilla deben sujetarse por la palma de la mano en su parte exterior para poder pegar la coquilla en la cara (boca, nariz, mentón).

2. Con la otra mano, se debe pasar los dos elásticos detrás de la cabeza hasta el cuello.

3. Mientras se sujeta la coquilla cuidadosamente, y siempre con la otra mano, se ajusta el elástico inferior al cuello y el elástico superior debe situarse en la parte del cráneo, donde ambas manos estén situadas una frente a la otra, formando un ángulo de 45º con respecto al elástico inferior.

4. Si se ha seguido las instrucciones correctamente, la mascarilla está lista para usar.

