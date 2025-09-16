Viajes en autobús entre Rincón de la Victoria y El Palo por solo un céntimo: ¿cumples los requisitos?

La Junta de Andalucía ha puesto en marcha una iniciativa especial del Consorcio de Transporte Metropolitano del Área de Málaga (CTMAM) para incentivar el uso de la nueva línea exprés M-165, que conecta el municipio de Rincón de la Victoria y la barriada malagueña de El Palo.

Esta iniciativa se pone en marcha como parte de las actuaciones de la Semana de la Movilidad, que se desarrolla del 16 al 22 de septiembre. Los viajeros que utilicen su teléfono móvil para abonar el billete disfrutarán de un precio simbólico de tan solo un céntimo de euro por trayecto --solo en modelos Android--.

La promoción es una oportunidad para que los ciudadanos de ambos municipios prueben la nueva ruta, que ofrece una alternativa rápida y sostenible al uso del vehículo privado.

Europa Press Autobús de la EMT

TRANSBORDO CON LA EMT

La línea M-165 es una de las más recientes incorporaciones a la red metropolitana, diseñada para ofrecer un servicio directo y eficiente que busca reducir los tiempos de viaje entre Rincón de la Victoria y el distrito malagueño de El Palo, para favorecer los transbordos con las líneas de la EMT.

La campaña también pretende familiarizar a los usuarios con las ventajas de la aplicación de pago móvil del Consorcio, una herramienta que agiliza el proceso de embarque y fomenta una movilidad más fluida.

Según señalan desde la Junta de Andalucía, uno de los principales beneficios de la ruta M-165 es su capacidad de conexión. Esta línea permite a los viajeros que necesiten desplazarse a otros destinos de la capital transbordar fácilmente a las líneas de la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) que dan servicio en la parada de Villafuerte/Juan Sebastián Elcano (Iglesia).

El tiempo medio de espera en este punto es de cuatro a cinco minutos como máximo, facilitando el enlace con otras rutas de la EMT, como la Línea 3: Puerta Blanca-Alameda Principal-El Palo (Olías); Línea 8: El Palo-Carlos Haya-Clínico; y la 11: Universidad-Alameda Principal-El Palo (P. Virginia).

Junta de Andalucía Nuevas unidades del Metro de Málaga

NUEVAS INCORPORACIONES EN EL METRO

El Metro de Málaga ha anunciado la incorporación de dos nuevos trenes, con lo que amplía su flota hasta las veinte unidades. Con esta mejora en la oferta de servicios en días laborables, Metro de Málaga proporcionará a sus usuarios un intervalo de paso de 4 minutos y 45 segundos entre las 7.30 horas y las 9.45 horas de la mañana, y entre las 13.00 y las 15.00 horas de la tarde, que constituyen las franjas horarias de mayor demanda, adscritas a la hora punta.

Metro de Málaga adquirió tres nuevos trenes, fabricados por CAF y pertenecientes a la serie Urbos 100, idénticos a los de la anterior ampliación de flota, cuando en 2023 elevó su parque móvil de 14 a 18 unidades, coincidiendo con la puesta en servicio del tramo de extensión al centro histórico (Atarazanas).

Las tres nuevas unidades llegaron a las instalaciones del suburbano entre junio y julio del presente año, iniciándose el proceso de pruebas dinámicas para las dos primeras, que se recibieron en junio.

La adquisición de estos tres nuevos trenes, que supone una segunda ampliación de la flota hasta los 21 trenes, se ha anticipado ante la favorable evolución de la demanda de viajeros en el ferrocarril metropolitano desde su llegada al centro de la ciudad.