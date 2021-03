Un viajero del AVE Málaga-Madrid en plena pandemia: “Deplorable”

Es uno de los temas de conversación de los últimos días: que a España -y a la Costa del Sol- puedan viajar turistas extranjeros, pero las fronteras de la provincia de Málaga estén cerradas y no se pueda entrar ni salir, salvo excepciones justificadas.

Una situación que contrasta con lo que está ocurriendo en la estación Málaga-María Zambrano y en los propios trenes AVE que cubren el trayecto entre Málaga y Madrid y que suelen venir repletos.

CASI TODOS LOS ASIENTOS A LA VENTA

La primera cuestión que hay que aclarar: ¿se ponen a la venta todas las plazas? La respuesta es que sí. Por tanto, si se venden todos los asientos, el tren va prácticamente lleno (salvo una pequeña parte de las plazas que no se ponen a la venta porque en cada tren hay un espacio COVID reservado para posibles aislamientos).

Estar cada vez más cerca depende también de tu colaboración��‍♀️, por favor:

Recuerda seguir las medidas frente al COVID-19: Permanece en la estación��únicamente el tiempo⚠⏱ imprescindible

Gracias #Civismo#Covid19pic.twitter.com/3oYzba0awA — InfoRenfe (@Inforenfe) March 25, 2021

Actualmente, según Renfe, cada día circulan seis trenes AVE por sentido entre Málaga y Madrid (menos de la mitad que antes de la pandemia). Pero muchos trenes van llenos y eso provoca la sorpresa de usuarios como este empresario malagueño que viaja frecuentemente por motivos de trabajo.

“DEPLORABLE”

Relata en COPE Málaga que intentó cambiar su billete de las 16.30 por otro para las 14.30, para adelantar el viaje, pero que desde las oficinas de Renfe en la estación le dijeron que todos los trenes del día estaban completos. Además, cuenta que una vez en el tren vio a personas “con maletas enormes, familias completas, gente joven que imagino que volvería a su casa por Semana Santa... y me parece deplorable que no podemos tener movilidad entre provincias y se llenan los trenes día sí y día también”.

En la estación de tren –como ocurre también en la de autobuses, el puerto y el aeropuerto-, es la Policía Nacional la que se encarga de controlar que esos viajeros tengan un justificante que les permita viajar.

CONTROLES POLICIALES

Y en ese proceso de la justificación del viaje, en muchos casos entra en juego la picaresca. La secretaria general del Sindicato Unificado de Policía en Málaga, Mariló Valencia, explica que la directriz es que se identifique a todos los usuarios del tren en su llegada a Málaga, incluso en la salida, y se les solicite la justificación, pero admite que hay “alguno que otro que se cuele” y no pase el filtro.

De cara a Semana Santa, la orden del Cuerpo Nacional de Policía es la de reforzar la presencia de agentes en las estaciones. Pero la responsable del SUP aclara que el problema no es si hay más o menos agentes, sino que la “justificación del viaje sea real, tenemos que agarrarnos a que haya una buena fe por parte de cada uno de los viajeros y no traten de engañar y saltarse las normas porque, al final, va en perjuicio de la salud de todos”.

