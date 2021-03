Alergia: tres remedios naturales para aliviar los síntomas

El mal tiempo acompañado de lluvias va poco a poco menguando a medida que transcurren las semanas. A la vuelta de la esquina está la llegada de la primavera, un periodo estival adorado por muchos y no tanto por otros. En este sentido, para las personas alérgicas, la llegada de la primavera supone un riesgo significativo de sufrir todo tipo de síntomas que no gustan. Existen remedios para aliviar dichos síntomas e incluso muchos de ellos los podemos encontrar en el mundo natural. Es el caso que explica Ana Higueras, técnico en Dietética y Nutrición y bióloga, en COPE Málaga. Ana Higueras explica que existen ciertos remedios para paliar las consecuencias de la llegada de la primavera en las personas alérgicas.

TRES PLANTAS QUE MITIGAN LOS SÍNTOMAS ALÉRGICOS

Si nos vamos al mundo natural, Ana Higueras nos detalla que cuentan con varias plantas que disminuyen la sintomatología alérgica. Eso sí, hace hincapié que conviene empezar el tratamiento un poco antes de que empiece la primavera, un mes antes por ejemplo, para que el cuerpo se vaya acostumbrando y ponga en marcha el sistema inmunitario. Una de las plantas de las que habla Ana Higueras en COPE Málaga es el Helicriso, también conocida como Sol de oro . “Es una planta que la podemos hacer en infusión o la podemos encontrar en jarabes, en extractos o en pastilla. Los formatos son para que el cliente elija lo que más le convenza o lo que más fácil le sea de tomar porque luego en eficacia, por lo general, suelen ser igual de eficaces”, explica.

Además, Ana Higueras comenta que existe otra planta muy interesante, el grosellero negro. "Esta fruta hace bajar un poquito en nuestra sangre la histamina y bajar también los niveles los niveles de cortisol que se segregan en las glándulas suprarrenales, lo que hacen que no exista tanta sintomatología y tanto estornudo, ni lagrimeo ni picores”, apunta la experta.

Y si queremos recurrir a un tercer método natural, Higueras también nos recomienda una planta que hace mejorar el sistema inmunitario, la equinácea. “Siempre la he recomendado para que nuestro sistema inmunitario esté fuerte y sea capaz de luchar contra cualquier cosa que entre desde fuera. Pero me gustaría aclarar que no solo sirve para el periodo de los alérgicos en primavera, sino que también sirve para alergia alimentaria o alergia a productos químicos”, detalla.

¿CUÁNTO TIEMPO DEBEMOS TOMAR ESTOS REMEDIOS NATURALES?

Como antes ha recomendado Ana Higueras, lo ideal es comenzar a tomarnos estos remedios naturales un mes antes de la llegada de la primavera, y debemos mantener el proceso durante la época de primavera. “Es decir, hasta que nos metemos en junio o así aproximadamente va a haber una serie de floración que principalmente va a ser gramínea y olivo. Ahora, en esta época y hasta que pasa la floración, ellos van a necesitar estar tomando este tipo de suplemento. Vale decir que hasta que llegue el verano van a tener que tomarlo”, especifica.

POSIBLES CONTRADICCIONES

Antes de iniciar cualquier tipo de remedio natural que propone la experta Ana Higueras, conviene consultarlo para saber si nos puede afectar y tener efectos secundarios. “Si toma alguna medicación o tiene alguna patología pues quizá no lo recomienden. En cualquier caso hay que preguntar siempre al experto”, apuntilla. Y es que debemos tener claro que por más que estemos hablando de remedios naturales no siempre sientan bien a todo tipo de personas. Lo mejor es consultar con el experto.