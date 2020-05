¿Es viable una moción de censura contra De la Torre con el apoyo de un concejal tránsfuga?

Hace una semana contábamos que la política municipal tenía un protagonista: Juan Cassá decidía dejar Ciudadanos y quedarse como concejal no adscrito en el Ayuntamiento de Málaga (dejando en minoría al equipo de Gobierno de Francisco de la Torre, y abriendo la puerta a una moción de censura). ¿Qué podemos contar una semana después? Lo primero, que no ha sido Cassá, sino Ciudadanos como partido, quien ha presentado un escrito en el ayuntamiento dándolo de baja y pidiendo su paso al grupo de no adscritos.

Una petición que ahora está valorando la Secretaría General del consistorio, que formalmente debe autorizar ese cambio de grupo. Si Cassá se convierte en concejal no adscrito, sin grupo, podrá tener despacho propio si lo pide, pero no contará con asignación económica para poder contratar personal.

Si Juan Cassá decide desarrollar su trabajo como concejal y no como diputado (hasta ahora se había centrado en la Diputación como portavoz del cogobierno de PP y Ciudadanos), pero si decide centrarse en el ayuntamiento, tendrá derecho a participar en todos los plenos y comisiones, pero no en la Junta de Portavoces, porque no estará considerado portavoz del grupo de no adscritos.

CASSÁ, DESAPARECIDO

No sabemos qué hará Cassá, pero lo que sí sabemos es que sigue desaparecido, ni siquiera sabemos si está teletrabajando, y te recuerdo que su sueldo es de unos 84.000 euros al año; la mayor parte de la asignación la recibe por su cargo en la Diputación, y hasta que se celebre el próximo pleno de la Diputación Provincial (el próximo día 20), su baja como diputado de Ciudadanos no será oficial.

Y la gran cuestión que hay sobre la mesa: ¿está habiendo movimientos en los grupos de la oposición para promover una moción de censura contra el alcalde de Málaga? El portavoz de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla ha asegurado hoy a COPE Málaga que, aunque no se han planteado una moción de censura, tampoco la descartan ya que es una posibilidad ni siquiera han valorado aún.

En todo caso, Eduardo Zorrilla asegura que a día de hoy, 11 de mayo, no ha mantenido ninguna conversación al respecto con Juan Cassá, pero sí con el líder del PSOE en Málaga, Daniel Pérez, con el que habló después de que el ahora ex de ciudadanos hiciera pública su decisión. En esa conversación, según Zorrila, Pérez le aseguró que no haría ninguna declaración. Este lunes, de nuevo, hemos tratado de contactar con el Grupo Municipal Socialista, para que nos atendiera el portavoz, pero no hemos recibido respuesta.

PALABRA DE CATEDRÁTICO

Eso desde el punto de vista puramente político, pero, ¿y desde el punto de vista jurídico?, ¿un concejal no adscrito, un tránsfuga, puede apoyar una moción de censura? Le hemos preguntado al catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, Ángel Rodríguez, “a mi entender el resultado de esto, es que un concejal tránsfuga de un grupo no adscrito, puede firmar una moción de censura, pero cuando lo hace incrementa el número de votos necesarios para que la moción triunfe, por lo que puede contar muy poco”, subraya.

Por tanto, para que la moción prosperara, serían necesarios 17 votos y no 16, "cuando la firma un concejal que ya no pertenece al grupo político municipal con el que se presentó a las elecciones, ese numero se incrementa en función del numero de concejales no adscritos”, apunta

Así que existe una polémica jurídica, pero este jurista cree que una posible moción de censura en el Ayuntamiento de Málaga, en estas condiciones, no prosperaría, “hay elementos suficientes de que esa moción de censura no podría prosperar, es mi opinión”, matiza.

Eso sí, aunque la moción de censura contra Francisco de la Torre no pudiera prosperar si la apoyara un concejal tránsfuga, "lo cierto es que en el día a día el equipo de Gobierno estará en minoría y deberá negociar todo aquello que quiera sacar adelante. El concejal no adscrito sigue siendo concejal durante su mandato y cuenta también para una decisión en pleno”, concluye.