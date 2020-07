El infalible truco para saber cuánto tiempo es efectivo tu protector solar

El verano y los rayos ultravioleta no solo producen daños a nivel patológico, sino también estético, mediante, por ejemplo, el envejecimiento de nuestra piel. “Es justo en esta época cuando más cuidado tenemos que tener con nuestro rostro”, asegura en COPE la directora de la Clínica Aroma, Belinda Pérez.“Las vacaciones no pueden ser una excusa para dejar de lado nuestra rutina, sino que deben ser el motivo para reforzarla” explica la experta.

EL TRUCO QUE DESCONOCES SOBRE LA PROTECCIÓN SOLAR

La protección solar tiene que ser nuestro mejor aliado. No solo cuando vayamos a la playa, sino todos los días, especialmente desde el mes de mayo hasta septiembre. Seguro que más de una vez te has preguntado para qué sirve el número delfactor de protección. Un error muy común es pensar que, cuanto más elevado sea el número, menos morenos nos pondremos. Belinda Pérez nos ha explicado que lo que indica este número es el tiempo que debemos tardar en renovar nuestra protección, es decir, los minutos que estamos protegidos. Por ejemplo, el factor 15 nos aporta una cobertura completa de entre 15 y 20 minutos. De esa misma forma, el factor 30 de nuestra crema protectora nos ofrecerá una cobertura óptima durante 30 minutos y la de protección 50 durante 50 minutos. Por esta razón, la crema del factor 15 no es peor que la del 50, sino que nos ofrece una protección total durante menos tiempo que la del factor superior, pero no de peor calidad.

¿POR QUÉ DEBO PONERME MASCARILLAS FACIALES EN VERANO?

El otro producto estrella del verano, al margen de la protección solar que no nos puede faltar todos los días, tiene que ser la mascarilla facial. Esta debe convertirse en nuestra herramienta para luchar contra los agentes externos, que tanto daño nos producen en la piel, como pueden ser el sol o el sudor. La importancia de las mascarillas reside en que están formadas por principios activos concentradosque nos regeneran, hidratan y refrescan.Esto nos proporcionará una sensación calmante que la piel nos agradecerá.

En invierno, las mascarillas faciales deben aplicarse cada 15 o 20 días. Incluso podemos alargar el periodo hasta un mes. Pero en verano las necesidades son totalmente diferentes. Por ello, lo recomendable es aplicarlas dos veces a la semana para recuperar todas las propiedades que hemos perdido durante el día a causa de la exposición solar prolongada.

Las mascarillas que nos recomienda Belinda Pérez son aquellas que nos podemos poner por la noche y retirar por la mañana, y que, además, sean ricas en ácido hialurónico para reestablecer la hidratación de nuestra piel. Otro ingrediente fundamental del que no nos podemos olvidarnos este verano es el aloe vera, fundamental por su poder antinflamatorio.

