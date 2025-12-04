La cartelera de Jaén se renueva con cine español y opciones para todos los gustos

El experto en cine de cope.es/jaen, Ernesto Medina, ha repasado la cartelera en su programa Plano Corto, definiendo la oferta actual como una "etapa de transición" en Multicines La Loma. Según Medina, aunque no hay grandes lanzamientos, es el momento perfecto para recuperar películas que merecen la pena y que continúan en exhibición, aprovechando el fin de semana largo.

Títulos que continúan en cartel

Entre las películas que se mantienen, Medina destaca Nuremberg, una cinta sobre el juicio contra los jerarcas nazis. Aunque la considera de "obligada visión", opina que "para ser una película que pretende política, le falta emotividad". También continúan en taquilla el documental Flores para Antonio y la película Coartada, que parece estar teniendo éxito pese a no contar con buenas críticas previas.

Estrenos con sabor español

Aunque, como admite el propio Medina, "grandes estrenos no hay", el cine español trae novedades interesantes. Entre ellas destaca Golpes, una comedia de cine kinki de los años 80 protagonizada por Luis Tosar y dirigida por Rafael Cobos en su ópera prima. Medina la recomienda por su trama, centrada en el enfrentamiento de dos hermanos, un policía y un ladrón.

Otra novedad es Me has robado el corazón, una comedia romántica dirigida por Chus Gutiérrez sobre una pareja que se conoce en una aplicación de citas. Para los más pequeños sigue en cartel Zootrópolis, mientras que los adictos al terror tienen una nueva entrega con Five Nights in Freddy's 2.