Una joven en Málaga deja morir a su bebé abandonado por "una intensa vida social nocturna"

Es un suceso con trágico final. Iba a trabajar como relaciones públicas de una discoteca en Málaga. No regresaba a su casa, donde dejaba sola a su bebé cada noche, si no que se iba a casa de una amiga y volvía a su domicilio casi doce horas después. Eso era trabajando y luego, al perder el trabajo, también. No le importaba dejar a su bebé, Camelia, de año y medio, sola y sin cuidados. El final de la pequeña, por desesperante, ha sido el más trágico.

Es un suceso que ha conmocionado a Málaga. Según recoge el Diario Sur, que ha tenido acceso al escrito de la Fiscalía, la joven veinteañera es ahora juzgada por ello y se enfrenta a 21 años de prisión por asesinato para la progenitora, la cual llevaba una "intensa vida social nocturna", mientras el bebé se quedaba encerrada en un cuarto, sola y sin cuidado de nadie, apuntan.

EMBARAZADA

La acusada, según recoge Diario Sur, se quedó embarazada en Marruecos, su país natal, cuando contaba con apenas 18 años. Su madre y sus hermanos, acordaron que la joven se trasladara a Málaga en marzo de 2017 y así ocultar el embarazo al padre de joven. Ello le suspuso una agresión hombre con quien había mantenido una relación sentimental hacia ella y hacia su hermana, lo que le hizo cambiarse de Torre del Mar a Málaga. También disfrutó de un servicio de guardería gratuito para su pequeña en Torre del Mar, por lo que podia seguir con sus estudios, pero la joven no acudía a las clases.

Encontró trabajo en Málaga como relaciones públicas y camarera de una discoteca en el centro de la capital. Cada noche iba a trabajar y dejaba a su bebé sola sin más cuidados. En el escrito de la Fiscalía se deja constancia de los contínuos llantos de la pequeña, hasta que se dejaban de escuchar ya por cansancio. Vecinos del edificio, según apunta Diario Sur, declararon a la Policía que escuchaban con frecuencia el llanto "inconsolable y continuo" de la bebé.

NO SE LO DIJO A NADIE

La progenitoria no le contó a nadie de su círculo que dejaba a la bebé sola. Finalmente, en el mes de octubre de 2018, la acusada abandonó definitivamente el apartamento y dejó encerrada a su hija en el dormitorio, sobre la cama, con la puerta de la habitación cerrada y la ventana con la persiana bajada, a oscuras y con tan solo un biberón y unas galletas, según ha contado ella misma. Camelia tenía entonces 17 meses. La autopsia determinó que la pequeña llevaba entre 26 y 30 días muerta. La causa del fallecimiento, según los forenses, fue el abandono y la falta de alimento, agua y cuidados.

ABANDONÓ Y HUYÓ

El 1 de diciembre, dieron con la progenitora en casa de su novio escondida debajo de una manta. La joven, en prisión provisional desde el 3 de diciembre de 2018, se sentará ahora en el banquillo de los acusados. El fiscal solicita que la joven sea condenada a 21 años de prisión por un delito de asesinato en comisión por omisión y añade un año más de cárcel a su petición por un delito de abandono temporal del bebé.

