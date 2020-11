CONCURSO | ¿Cuánto sabes de Málaga? Compruébalo aquí

El grupo COPE en Málaga pone en marcha un concurso que te puede hacer ganar un almuerzo o cena, para dos personas, valorado en 100 euros. Para optar al premio solo tendrás que resolver, de forma acertada, un sencillo test de siete preguntas que giran en torno a Málaga.

¿QUÉ TIENES QUE HACER PARA GANAR?

Entre todas las personas que respondan correctamente las siete preguntas del test, antes de las once de la noche del lunes 16 de noviembre, sortearemos el premio. Un sorteo que se realizará el martes 17 de noviembre a las once de la mañana. Daremos a conocer el nombre del ganador del concurso en el programa 'Herrera en COPE MÁS Málaga',programa que puedes escuchar de 12.30 a 13.30 horas en el 97.1 de FM, 882 de AM, a través de la APP de COPE y de la página web cope.es/malaga. Ademásde dar el nombre del ganador del concurso por la radio, nos pondremos en contacto con el afortunado o afortunada vía correo electrónico que tendrán que haber dejado reflejado al terminar de responder las siete preguntas del test.

GANA EN SOLO CINCO MINUTOS

Contestar a las siete preguntas te supondrá menos de cinco minutos y, además de descubrir el nivel de conocimiento que tienes sobre Málaga, puedes conseguir ese fantástico almuerzo o cena, para dos personas y valorado en 100 euros, en el restaurante Los Mellizos.Si quieres ser el afortunado únicamente tienes que resolver las siete cuestiones y, entre todos los acertantes, se sorteará el premio. ¡Participa y gana!



Comienza el test pinchando aquí: