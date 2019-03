Una concejala del PSOE de Torremolinos se lleva su coche del depósito sin pagar la grúa

El grupo popular en el Ayuntamiento de Torremolinos exige explicaciones al equipo de gobierno municipal, después de que una concejala del PSOE retirara su coche particular del depósito municipal sin pagar la tasa de la grúa.

Los hechos ocurrieron en fin de semana: la grúa municipal se llevó un vehículo que estaba mal estacionado; a las dos de la madrugada, la concejala de Cultura, Aída Blanes, se presentó en el depósito con una patrulla de la Policía Local, exigiendo llevarse el coche sin abonar la tasa. Y así fue: la edil sacó el vehículo del depósito esa madrugada sin pagar, y la tasa figura como abonada más de doce horas después. El concejal del PP en Torremolinos, Ramón del Cid cree que intentaron que el asunto no saliera a la luz abonando la tasa de arrastre, pero que eso no es lo que dicen las ordenanzas "imáginese que alguien llega al parking y dice: deme usted mi vehículo que me lo llevo y ya pagaré. Eso no es concebible. Eso va en contra de la ordenanza municipal, y las noticias que tenemos es que el hecho ha ocurrido de esta forma", apunta Del Cid.

POLICÍA LOCAL COMO TAXI

El Partido Popular ha pedido explicaciones al alcalde de Torremolinos, el socialista José Ortiz. Quieren conocer el expediente sobre lo ocurrido. Pero el alcalde ha declarado la actuación como reservada. Y los populares quieren saber, entre otras cosas, por qué la concejala se presentó en el depósito municipal con una patrulla de la Policía Local. El concejal Ramón del Cid asegura "estamos antes una serie de hechos que yo no quiero calificar pero que son extraños porque la Policía Local no está para que un concejal, en un momento determinado, la utilice como taxi".