Último día de la Feria de Málaga: consulta el programa de conciertos y espectáculos

La Feria de Málaga pone hoy punto y final a ocho días consecutivos repletos de actuaciones y espectáculos para todos los gustos. Hoy queda una última jornada con actuaciones gratuitas en los distintos escenarios repartidos por el centro de la ciudad y el Real de Cortijo de Torres.

De 12 a 14 horas, el escenario Folclore Popular Malagueño, en calle Marqués de Larios, acoge a Maragatas y al coro Aire Andaluz. A partir de las 16 horas le llega el turno a coros de Ana Paz, Jazmines de Famán, Aires Marineros y Huertecilla Maña.

Los verdiales de distintos estilos se dan cita en el corazón de Málaga, en la calle Larios. Desde las 13 horas, se podrá disfrutar de la panda La Cepa y a la panda Los Lagares.

Panda de verdiales

En la Peña Juan Breva, calle Ramón Franquelo, 4, se puede disfrutar del cante de Vanesa Fernández y del grupo flamenco 'Bambera'. Las actuaciones comenzarán a partir de las 14 horas.

La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla, en el Real de Cortijo de Torres, acoge a las 14 horas el cante de Alejandro Estrada y al grupo flamenco 'Tientos'. A las 23 horas, se podrá disfrutar del cante de Luis Perdiguero y la copla de Álvaro Montes y Patricia Gavilán.

Europa Press Merche

En la Caseta Municipal Infantil del Real Cortijo de Torres, se puede disfrutar del espectáculo "Amigos Invisibles", de la compañía La Carpa Teatro. El espectáculo dará comienzo a las 21:30 horas.

El Auditorio Municipal del Real de Cortijo de Torres, acoge la actuación de la artista gaditana Merche. El concierto comenzará a partir de las 22 horas.