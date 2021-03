Tratan a una paciente de un cáncer que no tenía: "He llorado mucho"

Manuela es una paciente malagueña le diagnosticaron y le trataron un cáncer que no tenía. El Servicio Andaluz de Salud fue condenado por ello y la paciente acaba de cobrar una indemnización de diez mil euros.

Los hechos se remontan al año 2010. Durante un preoperatorio, a Manuela le detectaron una mancha en el pulmón derecho, así que la trataron durante nueve meses en el Servicio de Neumología del Hospital Clínico.

Pasado ese tiempo, la mancha no había desaparecido, así que le siguieron haciendo pruebas y le diagnosticaron un cáncer de pulmón con metástasis. Entonces comenzó un tratamiento de quimioterapia paliativo porque, supuestamente, la enfermedad estaba muy avanzada.

QUIMIOTERAPIA

En una entrevista en COPE MÁS Málaga (97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga), Manuela García recuerda que recibió “varias sesiones de quimioterapia”. “Perdí 25 kilos, me quedé en silla de ruedas por pérdida de masa muscular”, cuenta.

Ese tratamiento le empeoró otra enfermedad (porque la medicación era incompatible con la quimio) y tras varios meses, además, decidieron extirparle una parte del pulmón derecho.

Una biopsia acabó revelando que la paciente ni tenía cáncer de pulmón ni nunca lo había tenido: “Lo que tenía era la cicatriz de una tuberculosis mal curada”, apunta.

Por los daños físicos y psicológicos, esta mujer denunció al SAS a través de la asociación El Defensor del paciente y ahora ha sido indemnizada con diez mil euros, una cantidad que la afectada considera insuficiente, por el sufrimiento que sufrió durante dos años. Pero no va a recurrir como explica el abogado de la asociación, Damián Vázquez: “El daño moral y físico que se le ha causado a esta paciente debe ser indemnizado en una mayor cantidad y nosotros en la demanda solicitábamos mayor importe, pero el juzgado no lo ha admitido y la paciente lo que quería era pasar página y dio las instrucciones a Vázquez Abogados de que no recurriéramos en apelación”, subraya Vázquez.

