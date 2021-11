El test que revela tu personalidad por la forma de coger el volante del coche: "Dice mucho de ti"

Cumplir dieciocho años, sacarte el carnet de conducir y tener tu primer coche es uno de los grandes anhelos de los adolescentes que esperan a cumplir esta edad para poder conducir y no depender de sus familiares para poder desplazarse. A partir de ese momento, el coche comienza a tener un papel fundamental en nuestra vida y muchos de los mejores episodios que viviremos tendrá lugar en un coche.

Actualmente, más de 27 millones de personas poseen el permiso de circulación en España y aunque las normas de conducción son las mismas para todos, cada uno tenemos nuestra forma de conducir. Con la ventanilla abierta o cerrada, más pegados o despegados del volante, con usando, o no, reposa brazos del asiento... y así hasta infinitas opciones que nos harán sentirnos más cómodos a la hora de conducir.

FORMA ACADÉMICA

Pero el gesto que mejor define, a simple vista, nuestra forma de conducir es la forma en la que agarramos el volante. Seguro que recuerdas a tu profesor de auto escuela indicando la forma más académica a la hora de coger el volante, según dicen los expertos la forma ideal es poner tus manos, simulando las agujas horarias, en la posición de las "10:10", aunque también está aceptada la postura de las "9:15".

Esta forma es la "académica" y la que debemos usar para sacar el carnet, posteriormente cada uno adapta la teoría a su comodidad y la forma inicial va mutando a otras maneras menos ortodoxas.

La manera final de agarrar el volante puede decir mucho de ti, aunque no te lo creas. Igual que hay estudios que revelan nuestra forma de ser por nuestra alimentación, por el tinte de pelo que usamos o nuestra manera de vestir, la manera de coger el volante también ayudará a saber tu personalidad.

EL TEST QUE NOS DEFINE

Así lo aseguran en el portal Busines Insider que han preparado un estudio de personalidad partiendo de la manera en la que coges el volante. Presta atención y comprueba cual se identifica contigo:





El portal Busines Inside ha elaborado este divertido collage de imágenes





Opción 1: Te gusta lo simple, y esta forma de ser la has extendido a todos los ámbitos de tu vida. Por ejemplo, aborreces las personas complejas o superficiales. Prefieres la gente simple y sencilla. A su vez, esta simplicidad te hace muy honesto. Al fin y al cabo, ¿no es demasiado trabajo perder el tiempo con medias verdades? Esta faceta encanta a los demás.

Opción 2: Seguramente no sueles conducir sin manos porque acabarías sufriendo más de un accidente. Pero si has elegido esta opción es porque eres una persona juguetona que, desde el inicio de este artículo, quería buscar la manera de romper el experimento. Eres creativo, caprichoso, te gusta la aventura y no conoces el aburrimiento.





Opción 3: Eres la persona más pacífica que conocen tus amigos, familiares y compañeros de trabajo. Debido a tu naturaleza, se producen pocas disputas a tu alrededor y, cuando ocurren, las apagas con gran facilidad. Todo el mundo confía en ti y a su vez confías en todo el mundo. Ayudas a los demás a ser mejores personas sin que te des cuenta.





Opción 4: La perfección es tu estilo de vida. No obstante, tu perfeccionismo poco tiene que ver con esa característica negativa que puede paralizar. Lo que buscas es que haya harmonía allá donde vas, y que prevalezca lo bello y lo natural en todo momento. Contigo presente, todas las actividades fluyen como si salieran solas.





Opción 5: Eres precavido y cauteloso. Eso te convierte en el favorito de los jefes en el ámbito laboral: saben que si te dan una tarea la cumplirás con creces y buscando siempre la forma que mejor beneficie a la empresa. Lo mismo ocurre con tus amistades. ¿No notas que casi todo el mundo siempre acude a ti? Por algo será.





Opción 6: El riesgo es tu amante. Cada semana estás probando algo nuevo y hace tiempo que desconoces cuál debe de ser tu zona de confort, ya que te pasas todo el rato traspasando límite tras límite. Los demás te admiran, te respetan e incluso te desean debido a la confianza, seguridad y valentía que ostentas.





Opción 7: ¿Hay que organizar un viaje con amigos? Todo el mundo confía en tu sentido de la planificación para que salga bien. ¿Se produce una reestructura en el trabajo? Los jefes te colocan como líder de esta iniciativa. Eres perseverante, ordenado y un optimizador nato. Hasta has conseguido arreglar las vidas de tus parejas. ¡Y ellas encantadas!





Opción 8: No existe a tu alrededor una persona más bondadosa que tú. Sí, sabes lo que es la ira, la envidia o los celos porque las has sentido en algún momento, pero jamás has dejado que lleguen a dominarte. Tu facilidad para escuchar activamente a los demás o bien te ha convertido en terapeuta literal o bien eres el psicólogo no-oficial de muchos de tus amigos.





Opción 9: Calma es tu segundo apellido y Mucha es el primero. La serenidad llegó hace tiempo en tu mente para quedarse en ella y ayudarte a vivir con tranquilidad y apacibilidad. Esta parsimonia además te ayuda a tomar buenas decisiones y a rechazar aquellos caprichosos placenteros a corto plazo que, sin embargo, a la larga son perjudiciales.





Opción 10: Alguien debe tener la valentía de expresar cuándo se está cometiendo un error en el trabajo o cuándo una amistad está yendo por el mal camino. Y ese alguien eres tú. Sí, quizás algunos se quejen de tu presunta desfachatez (al igual que en la carretera se quejan de tus bocinazos), pero hay muchas cosas a tu alrededor que han mejorado gracias a ti y a tus ganas de expresar disconformidad.

Después de leer el test, seguro que te sientes identificado con alguna opción y que habrás sonreído al comprobar como alguna de las opciones define las características de algún conocido.

