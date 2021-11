El correo electrónico se ha convertido es un aspecto fundamental de comunicación en el el siglo XXI. Las tradicionales cartas han dado paso a la comunicación digital y a la hora de ponernos en contacto con nuestros seres queridos o para resolver trámites burocráticos esta herramienta se ha vuelto imprescindible.

Darse de alta para recibir un certificado digital con algún organismo gubernamental, tramitar alguna reclamación, un cambio de domiclio o una consulta con nuestro banco son tareas que realizamos periódicamente y que nos permiten ganar tiempo e incluso tener que desplazarnos. El correo electrónico también es un método de notificaciones para recibir facturas y otro tipo de comunicaciones.

Sin embargo, como en todo en la vida hay que tener mucho cuidado con los mails que recibimos y sobretodo el que va relacionado con las sanciones que podemos recibir de algún organismo oficial.

Recibir un correo electrónico que nos comunica una multa es siempre un mal trago, cuando vemos este tipo de correos el corazón se nos acelera y la indignación o la resignación, depende del caso, se apodera de nosotros. Pero ojo a estos correos, en la gran mayoría de los casos, estas notificaciones son falsas y es una artimañana o bien para estafarte dinero o para robarte los datos personales y hakearte tus dispositivos electrónicos.

Nueva oleada de emails de falsas multas de #DGT



??No piques, no abras ningún enlace, es #phishing



DGT nunca comunica sanciones a través de email??

Se hace a través del correo postal o de la #DEV Dirección Electrónica Vial si te has dado de alta



?? https://t.co/t6B1kNFAYgpic.twitter.com/hVKburvRYn