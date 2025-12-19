Estos son los números más buscados en Málaga para la Lotería de Navidad

A pocos días del sorteo de la Lotería de Navidad, la suerte está echada y los números preferidos por los malagueños ya escasean. Según Miguel Ángel Conejo, delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Málaga, los compradores son "fieles, e incluso algo maniáticos". Las preferencias se inclinan por ciertas terminaciones y cifras concretas que, por superstición o tradición, son las primeras en agotarse en las administraciones de la provincia.

Por estas fechas es muy complicado encontrar un 13"

Los impares y la superstición del 13

Entre los números más deseados, el delegado destaca varios. "El número 13 es el que primero se vende por tema superstición, o sea, por estas fechas es muy complicado encontrar un 13", explica Conejo. A este número le siguen otros como "el 15" y "el 22". Además, revela una tendencia generalizada en la provincia: "por norma general, los números impares se venden antes que los números pares".

¿Cómo compartir un décimo de forma segura?

Dado que muchos de los décimos se comparten, es fundamental tomar precauciones para evitar problemas si el número resulta premiado. Miguel Ángel Conejo recomienda formalizar el acuerdo: "Lo ideal sería sacar fotocopia a ese décimo, y en la misma fotocopia poner nombre, apellidos, DNI, firma, y la cantidad que juegue cada uno". También aclara que los acuerdos a través de "aplicaciones de mensajería instantánea" son una alternativa válida para que quede constancia.

Europa Press Sorteo Extraordinario de la Lotería de Navidad

Vamos a cobrar 328.000 euros"

El Gordo: cuánto se cobra y dónde

Si un décimo resulta agraciado con El Gordo de Navidad, el premio asciende a 400.000 euros. Sin embargo, tras la retención de Hacienda, la cantidad neta que se percibe es menor. Como señala el delegado de Loterías, al final "vamos a cobrar 328.000 euros". Para recibir el dinero, el procedimiento varía según la cuantía.

Conejo detalla que "si el importe es de menos de 2.000 euros, se lo puede pagar cualquier punto de venta de la red". En cambio, si el premio es superior a esa cifra, "tiene que acudir o a La Caixa o al BBVA, que son actualmente las dos entidades bancarias que tienen concierto con SELAE".

Para el sorteo del próximo lunes, 22 de diciembre, los malagueños habrán invertido un total de 107 millones de euros, una cifra superior a los 103 millones de 2024. Esto supone que cada malagueño se ha gastado una media de 60 euros con la esperanza de ser uno de los afortunados. La provincia ha sido agraciada con el primer premio en 32 ocasiones, de las cuales 12 han sido en la capital.