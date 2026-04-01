Problemas de horarios e itinerarios en un Martes Santo en el que las cofradías organizaron cortejos de gran belleza

Era un día muy esperado el Martes Santo de 2026. En los últimos cinco años, las cofradías de esta jornada solo habían podido salir una vez en procesión. La pandemia y la lluvia habían sido las responsables. En esta ocasión, todas pudieron realizar sus estaciones de penitencia y la satisfacción de sus hermanos era palpable desde primera hora de la mañana. La única dificultad grave que se encontraron es que los horarios e itinerarios provocaron algún retraso, que fue lo menos grave, pero también algunos parones de más de veinte minutos.

Las corporaciones de esta jornada estrenaban itinerarios muy novedosos y ha crecido mucho el número de participantes en estos últimos años. En el futuro se debe estudiar con detenimiento la búsqueda de soluciones a las dificultades que se han producido. Los directivos de las hermandades implicadas y de la Federación ya son conscientes de que en este aspecto se puede mejorar.

la lanzada y cope

La Lanzada fue la única con estos inconvenientes a los que nos referimos. Su tramo de camareras continúa creciendo de manera significativa y la nueva caída delantera del palio anuncia un resultado final brillante. La Banda San Sebastián de Padul acudió a la procesión con una baja significativa, puesto que Víctor Manuel Ferrer, su director y autor de algunas de las marchas más populares de los últimos años, acaba de ser padre. Fue suplido por otros músicos de esta extraordinaria formación musical. COPE Granada es Hermano Mayor Honorario de esta cofradía

un vía crucis de carácter granadino

El Vía Crucis volvió a exhibir la preservación del espíritu y estilo granadino de la que viene haciendo gala desde hace décadas. El esfuerzo de los costaleros de Dionisio Martínez para superar un andamio en San Juan de los Reyes fue todo un alarde de imaginación, previamente ensayado.

la esperanza y su paso por baratillo

La Esperanza fue una de las que más acusó los problemas de los itinerarios y horarios. Pero todo quedaba en un segundo plano ante la emoción contenida después de las dificultades vividas en otros años. Capítulo aparte merece la simbiosis que desde hace décadas tiene el palio con la Banda del Viso del Alcor, con momentos tan emotivos como su paso por la calle Baratillo. Además, a la Virgen le interpretaron un tema popular desde un balcón mediante el uso de megafonía, que recibió una ovación. Destacó en su cortejo el numero tramo de mantillas.

cien años de cofradía de la humildad y la soledad

La Humildad fue la más afectada por la dificultad para encajar lo descrito como horarios e itinerarios en la realidad. Hubo algún parón que superó los veinte minutos, que es ajeno a la cofradía y cuyo origen está en la dificultad para llevar a la realidad lo previsto en los horarios e itinerarios. Pero, con ser esto importante, más lo es la ilusión de los hermanos por esta salida coincidente con su Centenario y la elegancia con la que anduvo el cortejo, donde la intervención de la Banda San Isidro de Armilla tras la Soledad de Santo Domingo permitió disfrutar de una formación de un nivel artístico indiscutible.

Granada continúa viviendo una Semana Santa de un esplendor sin precedentes en su historia. Es cierto que todavía hay aspectos por mejorar, aunque hay que destacar el esfuerzo de las hermandades por conseguir cada vez ser mejores. Mujeres y hombres que trabajan de forma permanente para que estas asociaciones de fieles de la Iglesia Católica puedan cumplir con sus fines.