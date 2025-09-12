Sigue en directo la toma de posesión de Monseñor Satué en COPE MÁS Málaga

Alrededor de 27 obispos, entre los que destacan el cardenal arzobispo de Barcelona, Monseñor Juan José Omella; el arzobispo metropolitano de Granada, Monseñor José María Gil; o el presidente de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello; acompañarán a José Antonio Satué Huerto en la Eucaristía con motivo de su toma de posesión como Obispo de Málaga.

La celebración dará comienzo en la Catedral a las 11.00 horas y desde las 10:30 COPE Más Málaga te lo cuenta en directo a través del 97.1 de FM, 882 de OM y la Web cope.es/malaga. A esa hora la comitiva compuesta por el obispo electo, el obispo administrador apostólico, el arzobispo metropolitano, el representante de la nunciatura, Monseñor Roman Walczak, y el Colegio de Consultores saldrá desde la puerta del Palacio Episcopal en la Plaza del Obispo y se dirigirá hacia la puerta principal donde serán recibidos por el Cabildo Catedralicio. El deán ofrecerá entonces al obispo electo el Lignum Crucis para su veneración y agua bendita para que se asperje a sí mismo y a los presentes. Mientras tanto, el coro cantará la antífona “Ecce sacerdos magnus”, del sacerdote y músico malagueño fallecido en 2019 Padre Manuel Gámez López. Esta pieza es un clásico en los recibimientos de los obispos desde que se compuso para Antonio Añoveros. La comitiva continuará su recorrido hasta la capilla de la Encarnación. Después de unos instantes de oración, se dirigirán a la sacristía para revestirse. Tras la procesión de entrada, que presidirá el arzobispo metropolitano mientras la asamblea canta "Pueblo de Reyes" de Lucien Deiss, y su saludo a la asamblea, Monseñor Catalá, como administrador apostólico, dirigirá unas palabras de acogida en nombre de la Iglesia de Málaga.

Posteriormente, el arzobispo pronunciará una breve alocución y pedirá que se presenten al Colegio de Consultores las Letras Apostólicas por las que el Papa proclama a Monseñor Satué Obispo de Málaga. Acto seguido, pedirá que se les dé lectura en presencia del canciller de la curia, que levantará acta. Tras una aclamación, el arzobispo invitará al obispo electo a sentarse en la cátedra y le entregará el báculo simbolizando la sucesión apostólica y la continuidad pastoral. Será el momento de su toma de posesión e inicio de su ministerio episcopal en la sede de Málaga, lo que se celebrará con el repique de campanas. Monseñor Satué presidirá desde ese momento la Eucaristía.

Antes del canto del Gloria, con música de Juan Alfonso García, el nuevo obispo será saludado por el deán en señal de respeto al nuevo obispo y, a continuación, una representación de la Iglesia diocesana, el sacerdote más mayor y más joven, un seminarista, miembros del Consejo Pastoral Diocesano, un matrimonio con sus hijos, un religioso y una religiosa, se acercarán al obispo, y besándole el anillo pastoral le saludarán y le manifestarán su obediencia y reverencia. Después de la oración colecta, la celebración continúa normalmente con la Liturgia de la Palabra, la Eucarística y el Rito de Conclusión.

Vista de la Catedral de Málaga

apartado musical

El canto será animado por distintas agrupaciones musicales y solistas. A lo largo de la celebración, además del organista Antonio del Pino, intervendrán el coro de la Catedral y coralistas de la diócesis. Interpretarán, entre otros, el Aleluya de Marco Frisina y el Sanctus y Agnus Dei con el gregoriano de la Missa de Angelis y polifonía de José María Álvarez. El salmo, compuesto para esta ocasión por Antonio del Pino, será cantado por la joven Beatriz Jiménez-Villarejo, perteneciente al coro de la Catedral. Durante la comunión, el grupo Mediterráneo, interpretará una malagueña sobre la Eucaristía y, por alegrías, un tema que evoca la aparición del Resucitado en el lago y su conversación con Pedro. Ambas composiciones son obra del sacerdote y músico malagueño Francisco Castro. Asimismo, el delegado de Pastoral Gitana de Granada, José Emiliano Rodríguez Amador, y familia, cantarán en el ofertorio y la Salve Gitana con la que concluirá la Eucaristía.

Monseñor Satué

Finalizada la Misa, Monseñor Satué será saludado en el presbiterio por sus hermanos en el episcopado y, posteriormente, recorrerá las naves de la Catedral donde saludará a los presbíteros y diáconos y a los fieles congregados.

otros datos

Se repartirán un total de 3.000 libretos de la celebración y el mismo número de recordatorios. Ante la gran afluencia de fieles prevista, se han instalado 2.000 sillas extras y diversas pantallas desde las que poder seguir la celebración desde las zonas con menos visibilidad.