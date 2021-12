SEPE: estas son las empresas que no encuentran trabajadores

En un tiempo en el que el trabajo no está fácil, para ningún sector, hay empresas que tienen muy difícil encontrar el profesional adecuado. Bien por lo difícil del puesto a desempeñar o por carecer de título para esa labor o es que al final sencillamente no hay. Puede resultar curioso pero es así. Se da el caso de que existen empresas que buscan trabajadores tan específicos que no los encuentran.

La lista de ocupaciones de difícil cobertura es amplia y variada, incluyendo profesiones más comunes como deportistas de élite o mecánicos especializados hasta empleos industriales específicos como frigoristas navales, mecánicos del litoral o jefes de máquinas de buques.

LISTADO MUY VARIADO

En el listado que te mostramos a continuación hay de todo, pero resulta muy comprobado que efectivamente en muchos de ellos debes tener conocimientos muy vitales para que la empresa te contrate para ese puesto, porque no cualquiera vale y ni siquiera valdría una noción básico o algo más normal. Así como engrasadores de máquinas de barco, pilotos de buques mercantes, sobrecargos de buques u oficiales radioelectrónicos de la marina Mercante se necesitarían unos conocimientos muy específicos y en el SEPE están y hay poca actividad. Esta es la lista que anuncia el SEPE estos días:

-Frigoristas navales.

-Jefes de máquinas de buque mercante.

-Maquinistas navales.

-Mecánicos de litoral.

-Mecánicos navales.

-Pilotos de buques mercantes.

-Sobrecargos de buques.

- Oficiales radioelectrónicos de la marina Mercante.

-Cocineros de barco

-Auxiliares de buques de pasaje.

-Camareros de barco.

-Mayordomos de buque.

-Caldereteros (maestranzas).

-Engrasadores de máquinas de barcos.

-Bomberos de buques especializados.

-Contramaestres de cubierta (excepto pesca).

-Marineros de cubierta (excepto pesca).

-Mozos de cubierta.

LAS MÁS DEMANDADAS

Además de este informe, el SEPE también ha realizado una lista complementaria, la de los empleos más demandados por las empresas en España. Según los últimos datos, los grupos "con mejores perspectivas laborales" y que "mejor comportamiento" tienen "desde el punto de vista de la contratación" incluyen a repartidores, recadistas y mensajeros a pie, que han tenido un crecimiento interanual del 26,95% y un 2,39% mensual.

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Los especialistas de la Administración Pública están entre los más destacados, con un crecimiento interanual del 103,43% y un 224,22% mensual. Otros, como los analistas de gestión y organización (+10,53% interanual y +3,36% mensual), los administradores de sistemas y redes (+12,29% interanual y +8,22% mensual) y los analistas y diseñadores de software (+8,94% interanual) también han crecido sustancialmente.