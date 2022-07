Seis centros de salud de Málaga mantienen el horario de tarde durante el verano

Esta semana, los centros de salud han estrenado el horario de verano, de manera que la mayoría de ambulatorios prestan atención hasta las 15.00 horas. Eso sí, otros continúan abiertos a partir de esa hora para atender consultas urgentes. Son, en concreto, seis centros de salud de Málaga capital: los de Puerta Blanca, Cruz de Humilladero, El Palo, La Roca, Teatinos y Churriana. El director gerente del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce Enrique Vargas ha explicado que se ha hecho un "barrido de Málaga para que cualquier ciudadano malagueño pueda tener relativamente cerca de su domicilio un centro de salud abierto y solucionar los problemas que por la mañana, por la razón que sea, no se pudieron resolver".

DISMINUCIÓN DEL HORARIO

Aunque la mayoría de ambulatorios recorten horario en verano, lo que no desciende es el número de citas que pueden atender diariamente. Vargas lo explica poniendo un ejemplo: "Si un centro de salud tiene 10 profesionales y cada uno oferta 45 citas, por ejemplo, esas 450 citas en vez de ofertarlas mañana y tarde, se están ofertando en la mañana". Esto quiere decir que no hay una disminución del número de citas, sino una disminución del horario.

FALTA DE PERSONAL EN BOLSA

Para compensar el descenso de personal sanitario por las vacaciones de verano, la Junta de Andalucíaha autorizado este año 18.000 contratos de refuerzo en toda Andalucía. Aunque muchas plazas de médicos y enfermeros no se están cubriendo porque no hay personal en las bolsas con las que trabaja el SAS. El director gerente del Distrito Sanitario Málaga-Guadalhorce ve esto como un "handicap" que también hubo el año pasado en el que se agotaron bolsas, tanto de médicos, como de enfermeros. "Al final nos quedamos con que todas las plazas no las pudimos cubrir porque no existen profesionales en bolsa".

Aunque no significa que no se hagan contratos. Vargas asegura que continuamente se están haciendo contratos, incluso a profesionales que aún no están en bolsa, "se les llama y se les contrata por vía de la lista accesoria de todo aquel que viene al distrito". En el caso de que sea una baja, se le llama "ipso facto" y se reincorpora de nuevo.





