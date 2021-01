La actriz Sara Sálamo y su pareja, Isco Alarcón, jugador del Real Madrid, terminaron el año 2020 con una gran noticia. La mediática pareja fueron padres por segunda vez de un hijo al que le han puesto de nombre Piero .

El pequeño Piero ha colmado de alegría y felicidad a la pareja. Su nacimiento se produjo el pasado 30 de diciembre, días antes de los previsto, por lo que el año nuevo lo han podido recibir con el pequeño en casa. La feliz pareja daba a conocer la noticia a través de sus redes sociales.

DURO POST PARTO

Desde ahora, Theo, el otro hijo de la pareja, Isco tiene otro hijo de una relacón anterior, ya tiene compañero de juegos. Aunque todo es felicidad, Sara Sálamo no quiere esconder la realidad que lleva un post parto. Harta de estereotipos de otras famosas que deciden colgar fotos estupendas glamurosas a las pocas horas de dar a luz, la joven actriz ha querido poner de manifiesto la dura realidad a la que se enfrentan millones de mujeres después del parto y que en muchas ocasiones se pretende ocultar.

Es por ello, que la pareja de Isco ha querido mostrar a través de instagram las consecuencias del parto y como está llevando el día a día de su recuperación que no está siendo nada sencilla como revela: "Tres días después de parir sigo con una barriga enorme, hojas de col en el pecho para evitar una mastitis (el pequeño Piero pide pecho cada veinte minutos día y noche) y bragas desechables"

NO ENMASCARAR LA CRUDA REALIDAD

Sara Sálamo se ha decidido a poner de manifiesto esta realidad para hacer ver a las mujeres que es el post parto es muy duro y que no deben sentirse culpables por no lucir de manera espectacular tras dar a luz como otras mujeres: "Comparto esta realidad con vosotras porque me parece importante utilizar este altavoz sin maquillajes. El posparto es durísimo. No es elegante ni glamuroso. Sangramos, lloramos y nos sentimos superadas".

Como otras muchas mujeres, la pareja de Isco revela que cuando dio a luz a Theo, se quedó soprendida, porque ella desconocía la dureza y las consecuecias del post parto: "Cuando fui madre primeriza me lleve una enorme sorpresa al descubrir todo esto. Tenía grabado en la retira titulares como "Fulanita de tal se ha recuperado rapidísimo de su embarazo" mientras lucía una figura esbelta y el rostro sin ojeras..."

Es por ello, que Sara Sálamo quiere dejar claro que cuande se da a luz la realidad es cruda y no para nada hay que enmascarlas: "La mayoría de nosotras, nos toca vivirlo tal y como os cuento".

Las redes sociales se han llenado de respuestas dando apoyo a Sara Sálamo y dándole las gracias por poner de manifiesta la dura realidad: "No doy abasto para responder tantos mensajes, estoy impactada. Solo quiero devolveros el cariño y mandaros muchos besos. Os leemos desde aquí con mucho amor," escribía la famosa actiz.

