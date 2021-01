Omar Montes, tras el desalojo del centro comercial de Marbella: "Le dije a Kiko que pagaríamos el pato"

El año 2021 ha comenzado envuelto en polémica para Kiko Rivera y Omar Montes. Estos dos personajes, habituales a los "bolos" comerciales se han visto salpicados por el desalojo del Centro Comercial la Cañada que rebasaba el aforo permitido en un acto en el que ambos acudían de Reyes Magos junto a Luis Rollán y Fani Carbajo.

Aunque ninguno de los improvisados Reyes Magos tenía nada que ver con la organización del acto, las redes sociales y algunos medios de comunicación han sido crueles con ellos culpándoles de la aglomeración de personas en el centro comercial y que no se cumplieran las distancias de seguridad.

A través de su cuenta de instagram, Omar Montes ha querido dar su versión de los hechos:"Fui de forma desinteresada a darle regalos a los niños. Se suponía que iban a ver 20 niños. Yo podría haber estado con mi hijo y decidí ir porque quería hacer feliz a los niños. Ellos no deben padecer la pandemia. Fui a animarles" empieza su relato.

RELATO DE LO ACONTECIDO

A continuación cuenta como sucedieron los hechos una vez que comenzó el acto: "De repente subo del parking acompañado de la seguridad y había pocos niños. Sin embargo, aunque nos dijeron que se iba a cerrar el centro comercial,cuando la gente nos vio Kiko Rivera a Fany y a mí pues fliparon y vinieron un montón de gente donde estábamos. El centro comercial se ve que tenía poca seguridad. Y en un momento, de haber poca gente y respetar la distancia de seguridad en un segundo se agolparon. Nadie imaginaba que hubiera tal revuelo".

Omar Montes no comprende, que se le culpe a él y sus compañeros del revuelo ocasionado: "Yo no quiero echar la culpa a nadie, pero al final al perro más flaco le vienen las pulgas, van a por el más débil. Yo no he organizado nada, ni quiero ir contra nadie.Ya le dije a Kiko que íbamos a pagar el pato él y yo".

Aunque ha recibido fuertes críticas por el altercado ocurrido, Montes sigue teniendo el apoyo incondicional de sus fans: "La calle manda, y yo he sido número uno gracias a la calle".

EL CENTRO COMERCIAL PIDE DISCULPAS

El organizador del acto, el Centro Comercial la Cañada, se ha visto obligado a pedir disculpas y reconoce que se vio sobrepasado por los acontecimientos, según explica en un comunicado emitido a través de sus redes sociales. Reconocen que la idea era llevar a cabo un acto sin público y que únicamente se emitiría a través de sus redes sociales: "La Cañada Shopping se ha visto obligada a interrumpir y cancelar el acto antes de lo previsto para garantizar la seguridad de los clientes. Queremos poner en valor la impecable actuación de la Policía Local de la ciudad de Marbella y las fuerzas de seguridad a los que hemos tenido que recurrir para restaurar el orden"

Desde el Ayuntamiento de Marbella se insiste en el mesanje de responsabilidad de toda la ciudadanía para evitar situaciones de riesgo y para que no vuelva a suceder un hecho similar.

También te puede interesar:

Desalojan evento con Kiko Rivera y Omar Montes en centro comercial Marbella

Málaga vuelve a los 500 contagios diarios en una jornada con cinco fallecidos