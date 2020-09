Rosa Francia: "El alcalde de Málaga está otra vez imparable, ya me he resignado y no le pongo inconvenientes"

En su nueva temporada radiofónica, COPE MÁS Málaga ha estrenado la sección 'El diario de una jubilada' que protagoniza la mujer del alcalde de Málaga, Rosa Francia, catedrática de latín. En su primera edición, como no podía ser de otra manera, Rosa Francia se ha referido a Francisco de la Torre y ha explicado que este verano el alcalde “hadescansado solo un mes por prescripción facultativa y ya está. A partir de ahí, y para mi desesperación, está otra vez imparable. Ya me he resignado y no le pongo inconvenientes”.

Rosa Francia también se ha referido a un tema de actualidad como es el inicio del curso escolar con las respectivas medidas de precaución por el coronavirus. “Todos estamos algo preocupados por eso, yo puedo hacer unas reflexiones desde el punto de vista de profesora y de abuela de mis nietos. Son días preciosos que se viven con emoción porque iniciamos en estos días un camino precioso porque nos ponen en nuestras manos un grupo de gente que quiere y necesita aprender”, comenta la mujer del alcalde de Málaga.

Estoy en #Madrid, en #santander34. Ayer participé en ‘El papel de los ayuntamientos en la economía digital’, mesa redonda junto a @AlmeidaPP_, @AdaColau y @gemaigual. Comparto con vosotros una de mis intervenciones @AMETIC_es@santander_es@UIMPpic.twitter.com/lzZ4XfhIuz — Paco de la Torre (@pacodelatorrep) September 3, 2020

A PESAR DE LA PREOCUPACIÓN, ROSA FRANCIA TIENE ILUSIÓN

Sobre las dudas existentes en relación a las medidas a tomar para prevenir el contagio del Covid-19, Rosa Francia ha destacado que “lo último que he conocido es una guía de agosto de 162 páginas con terminología complicada, pero lo que necesitan los padres y los profesores es un manual de instrucciones más sencillo que les den tranquilidad. Miedo hay, y no es malo que lo haya, pero hace falta también ilusión y saber a qué atenernos. Seguro que los padres estarían más contentos si supiesen cómo van a funcionar las cosas realmente, no grandes palabras”.

Pese a la incertidumbre y la preocupación existente, la mujer del alcalde de Málaga ha querido mandar un mensaje para que la ilusión ante este inicio de curso sea una realidad: “Las cosas no se han hecho como es debido, pero a los padres y los profesores les digo que tengan toda la ilusión del mundo porque merece la pena”, concluye Rosa Francia.

