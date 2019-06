Rosa Francia a Juan Cassá: ‘Lo que lava la cara de una persona es reconocer que se ha equivocado’

Como todos los jueves, en ‘Herrera en COPE MÁS Málaga’ se abren los micrófonos a mujeres de distinta ideología que se expresan con libertad. En el caso de hoy, la catedrática de Latín Rosa Francia, esposa del alcalde en funciones, ha sido muy contundente cuando se ha abierto el debate sobre las exigencias que plantea el concejal electo de Ciudadanos, Juan Cassá, para apoyar la investidura de Francisco de la Torre en el pleno de investidura del sábado, 15 de junio.

Cassá, que permanece desaparecido desde la misma noche electoral, no ha dado su brazo a torcer y sigue pidiendo al alcalde en funciones que cese al gerente de la Gerencia de Urbanismo, José Cardador, y al concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, porque están siendo investigados por injerencias en el llamado caso ‘Villas del Arenal’. Sin esos ceses no lo apoyarían en el pleno de investidura.

CONSEJO DE FRANCIA A CASSÁ

No sabemos si en estas semanas de ‘retiro espiritual’, Juan Cassá habrá meditado sobre sus exigencias. En todo caso, la esposa de Francisco de la Torre le ha querido dar un consejo en ‘La tertulia de mujeres’. ‘Cuando tu partido no está de acuerdo con lo que has dicho, la ley no está de acuerdo, los Derechos Humanos reconocen la presunción de inocencia, e incluso el alcalde admite que si son encausados por el juez en ese caso no contaría con ellos… si a pesar de todo, alguien considera que no es el momento oportuno de decir que me pasé un poco. Yo creo que lo que lava la cara de una persona cuando se ha equivocado es reconocer que se ha equivocado’, apostilla Rosa Francia.

