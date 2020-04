Rescatan a una perrita abandonada en la calle y acaba en el lugar más inesperado

La protagonista de esta historia se llama Setti. Es una preciosa perrita podenca que no ha tenido hasta el momento una vida fácil. Setti fue rescatada de la calle por la Asociación Podenco y Más que la cuidó y la mimó en sus instalaciones. Pero lo que no sabía Setti, y sus cuidadores cuando la encontraron abandonada en la calle, es que su vida iba a cambiar tanto: Setti se iba a marchar para cumplir el sueño americano.



Afrontar un viaje transoceánico de 10 horas es una tarea que de por sí cuesta a cualquier persona. Mentalizarse de pasar 10 horas encerrado en un avión con el espacio reducido no es tarea fácil. Muchos viajeros acuden a profesionales para prepararse para esta cita o se opta por remedios, pastillas contra el mareo, tranquilizantes, para poder sobrellevar de la mejor manera el largo desplazamiento.

¿Debe un perro viajar en avión tantas horas?

La persona que viaja sabe a dónde va en cada momento, pero ¿Y si un perro debe viajar en avión? ¿Cómo se prepara para afrontar esta situación? Eso mismo le ocurrió a Setti, que fue adoptada por una familia en Estados Unidos.

Setti a su llegada a la Asociación Podenco y Más

¿Cómo preparar a un perro para viajar en avión?

Para preparar a la perra para afrontar esta tremenda aventura y que no fuera una experiencia traumática, la Asociación Podenco y Más se puso en manos de Adrián Navarro, adiestrador canino y fundador de LOPECAN“Setti es una podenca que rescatamos de la calle. La Asociaicón Podemos y MAS trabaja de forma habitual con la Asociación Galgo - Podencos Support de Estados Unidos que se encargan de buscar podencos y galgos para darle otra vista en Estados Unidos. Sin embargo, llevar perros allí es una tarea difícil, no sólo por el papeleo sino por el viaje”, cuenta Adrián.

La tarea de preparar a Setti para el largo viaje se prolongó a lo largo de las semanas: “Dividimos el proceso en dos. Lo primero que hicimos fue positivizar el trasportín, una vez logrado, hay que alargar estar en el trasportín. Si el perro es más seguro en sí mismo es más fácil pero este tipo de podencos que rescatamos de la calle no muestran esa seguridad.



Lo primero que hacemos es desmontar el trasportín y sólo dejamos la parte de abajo y ahí es donde le colocamos la cama y es donde le ponemos de comer y le damos todas las cosas agradables, es decir, le creamos un ambiente agradable en esa caja. Una vez que ya se encuentra cómoda le ponemos la tapa encima, continuamos así otra semana y la siguiente ya le colocamos la puerta. Llegados a ese punto la perra ya tiene ese transportín como una zona de descanso alegre.

Conseguir que el perro se encuentre en una zona de confort

Lo que hay que hacer es que una vez que la puerta está cerrada siga creyendo que está en una zona de confort y eso se consigue dejando que se relaje y una vez que lo haga abrirle la puerta, repetir el proceso, esperar que se relaje y echarle unas golosinas y de nuevo dejarla salir. De esta manera vamos alargando el tiempo. El primer paso es que aguante 10 minutos, luego 20, así hasta llegar a las 10 horas que estuvimos con Setti que estuvo 10 horas dentro del transportín y 10 horas fuera. Imitando las horas del viaje” cuenta el adiestrador canino de Lopecan.



Una vez que se consiguió que Setti aguantara tantas horas en el transportín había que superar su paso por el aeropuerto y el avión: “Lo único que sería diferente sería las sensaciones del avión. Previamente paseamos por el aeropuerto, por la zona de equipajes para que el lugar no le fuera desconocido y así que el viaje fuera lo menos traumático”.

Setti en Estados Unidos con sus nuevos dueños

Adrián recomienda que “todos los perros deberían tener el transportín positivizado, no sólo para viajes, si no para cualquier desplazamiento, como llevarlo al veterinario a otro lugar” apunta Navarro.

Setti recibe el cariño de su nueva familia

Setti ya se encuentra en su nuevo hogar en Estados Unidos donde vive feliz con su nueva familia y adaptándose a su nueva vida, muy diferente de la que vivió cuando fue rescatada de las calles de Málaga.

También te puede interesar:

Fallece en Fuengirola la tigresa más longeva de Europa

Dos perros casi hacen que dos enamorados se separen para siempre hasta que ocurre lo más insospechado

Un perro rebelde conoce a una anciana y lo que pasó después sorprendió a todos