Dos perros casi hacen que dos enamorados se separen para siempre hasta que ocurre lo más insospechado

Anabel y David son dos personas que se conocieron hace tiempo. Anabel vive en Málaga y David en Sevilla. Como cualquier otra relación comenzaron a conocerse mejor y empezaron a salir. La relación fue a más y con el tiempo, Anabel y David decidieron dar un paso más e irse a vivir juntos. Esta historia podría ser una más de las de millones de historias de amor que se suceden en el mundo, sin embargo, Anabel y David se encontraron un problema que a punto estuvo de echar al traste la relación y que es que Nero y Sira amenazaban con boicotearla relación y romper esta bonita historia de amor. Nero y Sira no son los nombres de ningún ser humano, son los nombres de los perros de Anabel y David, dos perros mestizos de tamaño mediano- grande que no se soportaban y que amenazaban a que la relación de sus dueños se complicara.

Anabel y David no estaban dispuestos a que su relación se enfriara y acudieron a Adrián Navarro, adiestrador canino y fundador de LopeCan: “Sus dueños estaban desesperados. Lo único que podían hacer para convivir juntos era alternar a los perros los fines de semana. Una de las dueñas del perro, Anabel vivía en Málaga con Nero, y David vivía con su perra Sira en Sevilla, sólo se veían los fines de semana y para no entorpecer su relación alternaban los perros. Habían buscado alternativas para que ese fin de semana otras personas se los cuidaran. El problema surge cuando deciden dar un salto en su relación y deciden convivir juntos. David vendría a Málaga desde Sevilla y ya lo que buscaban era vivir en familia los 4 juntos, pero los perros no permitían la convivencia”, cuenta Adrián..

Nero y Sira conviven con armonía

Para intentar solucionar el problema y que los dos dueños pudieran continuar su relación, Adrián estableció un plan: “Como los fines de semana los pasaban en casa de Anabel decidimos empezar a trabajar allí para cuando llegara el momento de irse a vivir juntos los dos perros estuvieran acostumbrados a convivir, establecieran sus límites, marcaran sus normas en sus convivencias. Hasta ahora nunca habían pasado los fines de semana con los 2 perros porque cada vez que habían probado a coincidir con los perros la experiencia no había sido buena. Habían tenido encontronazos. Para cambiar estas malas experiencias empezamos desde cero. Empezamos en la pista de adiestramiento para juntarlos por primera vez y empezar de cero. Llevé a varios perros míos para que el centro de atención no fuera el uno sobre el otro, sino que habían más cosas con las que entretenerse. Dimos un paseo con Nero y Sira y los otros perros para que se conocieran y se relacionaran y disfrutaran del paseo. Volvimos a la pista y todo fue bien. En la segunda sesión quedamos cerca de casa de Anabel. Dimos una vuelta con Nero y Sira por el vecindario y cuando se cansaron fuimos a la casa, que es un adosado, que tiene un patio. Los cruzamos con la correa un par de veces y aunque hubo tensión no hubo ningún encontronazo, probamos a dejar las correas en el suelo, pero pendiente de si había algún encontronazo poder echar mano de la correa y apartarlos y cortar rápido el problema. Los estimulamos con los juguetes y el cuenco del agua y pesar de la tensión que flotaba en el ambiente no hubo ningún encontronazo”.

Nero y Sira comenzaron a entenderse

Las pautas marcadas por Adrián comenzaban a dar sus frutos, pero ahora había que superar otro nivel: “Ya dentro de la casa, pasamos al salón y les preparamos dos sitios para que los perros se ubicaran y descansaran para estar tranquilos y premiar esa tranquilidad. Les preparamos unas pautas para la convivencia. Seleccionamos dos espacios de la casa y los íbamos a ir alternando. Estarían juntos en un espacio de la casa y luego los separábamos a cada uno en su espacio. Los paseábamos y a la vuelta los juntábamos y los relajábamos. Así lo hicimos durante dos fines de semana. Las cosas con calma y constancia siempre salen bien”, explica Adrián.

Nero y Sira ya no se enfrentan y empiezan a tolerarse pero todavía debían superar un obstáculo más en su convivencia: “Trabajamos la comida y los estímulos, porque en la hora de la comida es donde más tensión había. El que comía debía estar sentado y así lo alternamos y suavizamos la situación. Al ir bien, probamos sin las correas puestas y respondieron bien. A partir de ahí les recomendé que estuvieran juntos los perros y que sólo los separaran cuando estuvieran solos o cuando no pudieran estar pendientes de ellos y así estuvieran dos semanas”

Nero y Sira se han vuelto inseparables

Anabel y David, los dueños de los perros observan que el comportamiento de sus perros mejora y deciden iniciar la convivencia en un nuevo hogar, para ello Adrián trazó una estrategia: “Cuando llegó la hora de irse a vivir a la nueva casa los llevamos previamente y lo olfatearan todo. A partir de entonces llevan un convivencia feliz”, explica satisfecho Adrián Navarro.

Desde entonces Anabel, David, Nero y Sira forman una preciosa familia de 12 patas.

También te puede interesar:

Los trucos para que tu perrito obedezca a tu llamada y que cambiarán su vida para siempre

El adiestrador canino Adrián Navarro nos da las claves para conseguir que nuestro perro nos haga caso