Razones por las que en Málaga se pide el café de forma distinta

Si vienes a Málaga y acudes a una cafetería debes saber que el café aquí no se pide como en el resto de España. Términos como mitad, nube, sombra, corto...son nombres familiares para los que acuden en Málaga a pedir su café, pero desconocidos para los que vienen de fuera y quieren tomarse un buen café. Pero ¿por qué se pide en Málaga el café de manera diferente al resto de España? Para encontrar la explicación hay que mirar al pasado y retroceder al año 1954.

José Prados, dueño del Café Central de Málaga, estaba ya un poco hastiado de desperdiciar café. “La gente venía al café y le pedían un café con leche y luego le decían que tenía mucho café y poca leche o al revés, por lo que debía de poner al cliente otro café y desechar el anterior, con el gasto que eso le generaba”, explica Rafael Prados, hijo de José y actual propietario del café. En 1954 España andaba sumida en un periodo de carencia y productos como el café no abundaban precisamente.

Harto de tanto desperdicio se puso manos a la obra y estableció unas medidas para que el cliente y el camarero se entendieran y supieran que tipo de café se estaba sirviendo. Con los tipos de café establecidos, José Prados creo una carta que contenía 9 tipos de café, pero cuando fue a poner el mosaico que adorna las paredes del Café Central quedaba un hueco libre y pidió consejo a amigos y clientes para que el cartel quedara redondo “cómo no encontraron ninguno, uno de los camareros, gitano y con mucha gracia, contestó le falta el no me lo ponga, y así se quedó”, explica el actual propietario.

La ubicación del Café Central, en pleno centro de Málaga en la Plaza de la Constitución provocó que la peculiar forma de pedir el café en ese lugar se extendiera por el resto de la provincia de Málaga.