¿En qué casos dará el médico un certificado para que un niño pueda faltar al colegio?

La actividad en las consultas médicas también se ha visto incrementada con la llegada de la vuelta a las clases. Son muchos los padres que acuden a ellas en busca de un certificado para que su hijo no acuda al colegio para evitar contagios de coronavirus. Los especialistas advierten que esos documentos sólo se otorgan a casos muy concretos.

El doctor Manuel Baca, jefe de Pediatría de Quirón Salud Málaga, señala que, sobre todo, acuden a la consulta familias que responden a dos perfiles “por un lado aquellas que están muy preocupadas por la situación de la pandemia y buscan algún resquicio para que el niño no tenga que acudir al colegio, y por otro padres cuyos niños tienen alguna patología y no van a responder bien”. Ante esto, el doctor aclara que intentan explicarle que en ninguno de los dos casos hay un fundamento para que el niño no acuda a las clases“aún así hay padres que no lo entienden así”, apunta.

CASOS

El doctor Manolo Baca indica que tener una patología no implica que ese niño vaya a obtener un certificado médico para no asistir a clase. Este tipo de documentos se entregan en función al estado de salud que presenta el niño en el momento de la evaluación “una crisis de asma puede ser que, en un determinado momento, una indicación para no ir al colegio, pero eso no quiere decir que los menores asmáticos no puedan ir al colegio. Eso no es correcto”, aclara el doctor.

PERIODO DE VALIDEZ

Hay que tener en cuenta que si el doctor ve conveniente que, por el estado de salud del niño éste no debe acudir al colegio, se trata en todo caso de una medida circunstancial y no válida para todo el curso “habría que hacer un seguimiento del niño y ver cómo está evolucionando esa patología y según la evolución de esa convalecencia, decidir si es momento de volver al colegio o no”.

REIVINDICACIÓN DE LOS MÉDICOS

La solicitud de éste y otros tipos de certificados es uno de los motivos que están llevando a una sobrecarga de trabajo en las consultas. Ante esta situación, desde el Colegio de Médicos de Málaga exigen la creación de una plataforma que permita de manera telemática este tipo de certificados. De esta manera se reduciría la actividad administrativa en las consultas y se incrementaría la labor asistencial “en algunos colegios se exige a los padres una declaración responsable de que su hijo no padece ninguna enfermedad. Eso podríamos ponerlo en una plataforma digital y facilitaría el trabajo. Eso al margen de casos concretos de niños con patologías crónicas que sí deben pasar por consulta para obtener una evaluación más concreta”, indica el doctor José Antonio Trujillo, miembro de la junta directiva del Colegio de Médicos de Málaga.