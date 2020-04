La primera EPA vinculada al coronavirus deja 14.000 parados en tres meses en Málaga

La Encuesta de Población Activa revela que en Málaga la tasa de paro se sitúa a día de hoy en el 19’4 por ciento. Son casi dos puntos más que hace solo tres meses. En cuanto al número de desempleados, la provincia roza los 154.000 personas sin trabajo, 14.000 parados más que tres meses antes.

#EPA | Una vez más tenemos que lamentar los datos al hablar de paro en Andalucía. La crisis #Covid19 se ceba con nuestra tierra.



Es necesario impulsar los servicios públicos para generar #empleo y afrontar la situación económica y social que se plantea. https://t.co/twMK3xQJ7k — CSIF Andalucía (@CSIFAndalucia) April 28, 2020

Por sectores, los datos son muy reveladores: el 75 por ciento de los parados de Málaga proceden del sector Servicios. Le siguen, muy de lejos, el sector de población que busca un empleo, pero no ha trabajado nunca antes o lleva un año sin hacerlo, la construcción, la industria y la agricultura.

MALOS DATOS EN MÁLAGA

Los datos de esta EPA son malos, pero podrían ser peores, y lo serán, como explica el profesor de la Universidad de Málaga, economista e investigador, Vicente Granados, "esto es el primer trimestre y ha pillado dos semanas de marzo. Este mes próximo va a ser terrorífico, y ahí se va a incluir los datos del ERTE, ya que en Málaga se han dado muchos y es la que tiene más en toda la comunidad, al menos que se prorrogue. Va a contar como parados, así que habrá que estar pendiente, pero los datos serán peores”, asevera.

Economistas Frente a la Crisis analiza y evalúa los datos de la EPA del primer trimestre de 2020 | Economistas Frente a la Crisis https://t.co/aHZNZs3D9A via @EcoEFC — EFC (@EcoEFC) April 28, 2020

Una crisis que va a ser distinta a la de 2008 por este motivo que explica el profesor Granados durante una entrevista en COPE Málaga, "cuando digo que va a ser distinta, es que la crisis del 2008 fue muy dura, era por el boom de la construcción, era por el sector del mundo financiero, esta es distinta ahora, porque afecta a todos, a la oferta de los productos. Está la demanda de la gente y se necesita dinero para comprar y si no hay venta, las empresas cierran, esto es un círculo vicioso terrible”, afirma.

SUFREN LOS HOSTELEROS

El economista Vicente Granados confía en que la hostelería vaya poco a poco retomando la actividad, por el bien de la economía de Málaga, "Espero que haya una apertura lenta, si no hay vacuna, la gente no se atreve a meterse en los bares, hoteles, chiringuitos... esto es base de nuestra economía. Pero si no hay gente, que podemos hacer”, aclara.

