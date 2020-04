Farmacéuticos de Málaga admiten dificultades para suministrar mascarillas eficaces ante el coronavirus

Los farmacéuticos de Málaga afirman tener dificultades para poder suministrar a los clientes mascarillas efectivas para evitar el contagio por coronavirus, las denominadas FFP2 y FFP3. El tipo que ahora mismo se vende en estos establecimientos son las de tipo quirúrgico, unas mascarillas que nos permiten NO contagiar, pero que no nos protegen del COVID-19.

Estas mascarillas de tipo quirúrgico son para las que el Gobierno estableció un precio máximo de noventa y seis céntimos y se pueden encontrar sin dificultad en las farmacias malagueñas porque la demanda no supera a la oferta.

MASCARAS QUIRÚRGICAS

El problema que presenta este tipo de protección es que no son totalmente efectivas como explica Pedro Quesada, titular de una oficina de farmacia en una entrevista en COPE MÁS Málaga, “las celestitas son las que no contagiamos, pero nos pueden contagiar. Se llaman quirúgicas porque son las que usan los médicos para operar en los quirófanos. Son las que actualmente suministramos, que son las que el Gobierno ha proporcionado un precio para su venta”, subraya.

Las realmente efectivas para que no nos contagien son las más difíciles de encontrar, las de tipo FFP2 y FFP3, "cada día hay que buscarse la vida. Tengo a una persona dedicada solo a eso, a buscar en el mercado mascarillas de se tipo para suministrar a mi entorno, alrededor de mi farmacia. Hay días que tengo y otros que no. El suministro no está muy regularizado”, apunta durante una entrevista en COPE Málaga.

DARLES BUEN USO

En todo caso, Quesada advierte que la clave para que este cualquier tipo de mascarilla nos ayude a protegernos, está en su buen uso, "muchas personas tienen una mascarilla y se suelen tocar continuamente la cara y eso es perjudicial y es un error muy grande. No se pueden tocar la cara, solo si se han lavado las manos previamente. Las personas deben evitar eso, es lo más importante, es el ABC de esto para seguir combatiendo al virus”, asevera.

Otro de los productos que podemos adquirir sin problemas en las farmacias es el gel hidroalcohólico, tan vital e importante como la mascarilla en este tiempo para combatir la pandemia del coronavirus. No está de más en insistir en los pasos a seguir antes de ponerse una mascarilla que son:

Lavarse las manos con agua y jabón o con una solución hidroalcohólica.

Identificar la parte superior de la mascarilla.

Colocar la mascarilla en la cara. Si dispone de pinza nasal, ajustarla a la nariz.

Enganchar la mascarilla a las orejas o a la parte posterior de la cabeza, según el modelo.

Bajar la parte inferior de la mascarilla a la barbilla, verificando que cubra la barbilla.

Pellizcar la pinza nasal con ambas manos para ajustarla a la nariz.

Una vez ajustada la mascarilla no se debe tocar la mascarilla nunca con las manos, y si se necesita tocar la mascarilla, se deben lavar previamente las manos con agua y jabón o frotárselas con una solución hidroalcohólica. Tampoco se debe colocar en una posición de espera en la frente o debajo de la barbilla ni durante ni después del uso. Para retirar la mascarilla los pasos a seguir son:

Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.

Retirar la mascarilla sin tocar la parte frontal de la mascarilla.

Desechar la mascarilla en un contenedor provisto de una bolsa de plástico, y a ser posible con tapa y control no manual.

Lavarse las manos con agua y jabón o frotarlas con una solución hidroalcohólica.