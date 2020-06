La pregunta de Espinosa de los Monteros a la ministra de Hacienda que provoca esto: "No tengo más que añadir"

Las sesiones de control al Gobierno de España que se llevan a cabo cada semana en el Congreso de los Diputados, pone de relieve, una vez más, la crispación y la falta de acuerdos que vive la clase política española. En estas sesiones, más allá de la polémica, pocas conclusiones en claro se pueden sacar. Los ministros, en muchos casos, ni si quieran responden a las preguntas que se le formulan desde la tribuna.

Es lo quedenuncia el diputado y portavoz en el congreso de VOX, Iván Espinosa de los Monteros, que por tercera vez se dirigió a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para que explicara a los contribuyentes del Estado español que impuestos plantea subir el gobierno ante la situación de crisis que se ha generado por el COVID - 19: "Pues nada, 3ª semana que la Ministra de Hacienda no contesta a la misma pregunta y sale por peteneras con la Democracia, el Estado de Derecho y otros fuegos de artificio. No hay manera de que conteste sencillamente acerca de qué impuestos van a subir a los españoles", denunciaba el portavoz de VOX en el hemiciclo.

Pues nada, 3ª semana que la Ministra de Hacienda no contesta a la misma pregunta y sale por peteneras con la Democracia, el Estado de Derecho y otros fuegos de artificio. No hay manera de que conteste sencillamente acerca de qué impuestos van a subir a los españoles. Hoy... https://t.co/f8WUxADXzX — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) June 3, 2020

Espinosa de los Monteros preguntó a María Jesús Montero, en dos ocasiones consecutivas, que explicara las subidas de impuestos que el gobierno piensa acometer, aunque la titular de la cartera de Hacienda, se ceñía a una respuesta de hace tres semanas acerca de una serie de acuerdos programáticos. La ministra, además, optó, según explica por la distribución del hemiciclo y por la posición del micrófono, en dar la espalda al diputado de VOX.

#SesiónDeControl Iván Espinosa de los Monteros, @ivanedlm, de @VOX_Congreso, pregunta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, @mjmonteroc, “qué impuestos está valorando subir el Gobierno”. pic.twitter.com/y3fEpzQ4kD — Congreso (@Congreso_Es) June 3, 2020

Espinosa de los Monteros, preveía la posible evasiva a su pregunta de la ministra de Hacienda, y no dudó, ante la segunda respuesta de Montero que no contestaba su pregunta, en sacar a la luz una nota enmarcada en la que se podía leer "Por favor cíñase a la pregunta, gracias." Así lo explicaba Espinosa de los Monteros: "Ha hecho una breve alusión a los acuerdos a los que llegó con Podemos en la investidura de gobierno, antes del Covid-19, y nada más. Ni rastro de respuesta. No hay manera de hacer entender a este Gobierno un concepto tan sencillo: #PorFavorCíñaseALaPreguntaGracias

...ha hecho una breve alusión a los acuerdos a los que llegó con Podemos en la investidura de gobierno, antes del Covid-19, y nada más. Ni rastro de respuesta. No hay manera de hacer entender a este Gobierno un concepto tan sencillo: #PorFavorCíñaseALaPreguntaGraciaspic.twitter.com/kk7UkJHmX4 — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) June 3, 2020

ORIGEN DE LA CONFRONTACIÓN

El origen de la confrontación entre Monteros y Espinosa de los Monteros, se remonta a la sesión de control del pasado 27 de mayo, fecha en la que preguntaba por primera vez acerca de la subida de impuestos "Iván Espiona de los Monteros de VOX, pregunta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, “qué impuestos está valorando subir el Gobierno,” como reflejaba el diario de sesión del Congreso de los Diputados.

#SesiónDeControl Iván Espinosa de los Monteros, @ivanedlm, de @VOX_Congreso, pregunta a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, @mjmonteroc, “qué impuestos está valorando subir el Gobierno”. pic.twitter.com/XetDyGYdz3 — Congreso (@Congreso_Es) May 27, 2020

Las sesiones de control continúan en el Congreso de los Diputados, a buen seguro que no será la última disputa dialéctica entre Espinosa de los Monteros y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

También te puede interesar:

¿Quién es María Gámez, la mujer que está detrás de las polémicas decisiones de Marlaska en la Guardia Civil?

Suspendida la Feria de Málaga 2020