Suspendida la Feria de Málaga 2020

La decisión de suspender la Feria de Málaga 2020 se ha precipitado en las últimas horas: el alcalde, Francisco de la Torre, se había dado de plazo hasta finales de junio o principios de julio para decidir. Pero ayer la Junta de Andalucía recomendó a los alcaldes de toda la comunidad autónoma que no autorizaran ferias, verbenas ni romerías este verano que no se organizara ningún evento multitudinario en junio, julio o agosto. Es más, hoy se había dejado la puerta abierta a que la propia Junta cancelara esos eventos si se organizaban en algún municipio. Una medida que en Málaga ya no será necesaria.

SE BUSCARÁN FÓRMULAS

COPE Málaga adelanta que no habrá Feria de Agosto en 2020. Lo ha confirmado en declaraciones a la Cadena COPE la concejala de Fiestas, Teresa Porras. En este sentido ha sido clara"el traslado de fecha no es posible y feria no va a haber, lo digo ya". La concejala recalca que iban a tomar la decisión en función de las recomendaciones sanitarias "en este sentido somos responsables".

SE BUSCARÁN ALTERNATIVAS

Que no se celebre la feria como en el año 2019, no quiere decir que no se pongan en marcha acciones para ayudar al sector hostelero y de restauración ya que se buscan fórmulas para que se puedan desarrrollar eventos que puedan ser controlados. Es el caso del Auditorio Municipal. Además se buscan otros recintos como pueden ser restaurantes para celebrar espectáculos flamencos o desarrollar otro tipo de actividades que puedan ser disfrutadas por los malagueños.

SENTIDO COMÚN

Hoy mismo la delegada de la Junta en Málaga, Patricia Navarro, mandaba un mensaje al alcalde, Francisco de la Torre, desaconsejándole la celebración de la Feria de Málaga y apelando a su sensatez y sentido común para tomar la decisión correcta. Navarro ha recordado que el objetivo prioritario del Gobierno autonómico y de los ayuntamientos es velar por la salud de todos.