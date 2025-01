Precio y pasos a seguir para instalar un cargador de coche eléctrico en el garaje comunitario

Málaga capital registra uno de los seis puntos más contaminados por la circulación de vehículos de España. Según un informe de Ecologistas en Acción que analiza el nivel de contaminación generada por los coches en las grandes ciudades, la Avenida Juan XXIII, en la capital, ocupa la sexta posición nacional con unas emisiones registradas de 30 microgramos de dióxido de nitrógeno por metro cúbico de aire. Una cifra que supera en diez microgramos el objetivo que debería alcanzarse antes de 2030.

¿Qué factores provocan los altos niveles de contaminación en ese punto de Málaga? Según apunta ese mismo informe, los principales causantes son el predominio del vehículo diesel y el envejecimiento del parque móvil.

Sin embargo, esta tendencia está cambiando lentamente. Según datos de la Asociación Malagueña de Automoción, cada vez se venden menos vehículos diesel en favor de la gasolina y los híbridos, que son menos contaminantes. Sin embargo, la apuesta de los malagueños por la opción cien por cien eléctrica, sigue siendo baja.

NO DAN EL PASO

Los datos están ahí: de los más de 65.000 coches matriculados en la provincia de Málaga en los últimos tres años, solo 3.800 son cien por cien eléctricos; una cuota del seis por ciento. Las ventas han ido aumentando, pero no a un ritmo destacable. El cliente pregunta, pero no se atreve a dar el paso como cuenta en COPE Málaga el presidente de la Asociación Malagueña de Automoción, Carlos Oliva: “Al final se acaban comprando un híbrido o un híbrido enchufable. Preguntan, pero a la hora de materializar la compra, cambia el asunto”.

VENTAJAS

Un comprador que se olvida para siempre de la gasolina y se pasa al enchufe. Si se opta por la opción de repostaje más cara, una recarga ultrarrápida de diez minutos con una autonomía de 250 kilómetros, saldría por unos 16 euros. Otro punto a favor de estos vehículos es su escaso mantenimiento.

A pesar de estas ventajas, el coche cien por cien eléctrico sigue sin convencer a los malagueños. Recuerda el dato: de los 65.000 vehículos matriculados en nuestra provincia en los últimos tres años, solo el seis por ciento son de este tipo.

Según los profesionales de la automoción, son varios los motivos que hacen que los posibles compradores.

Uno es el precio. A pesar de contar con bonificaciones fiscales, sigue siendo más alto que el de un coche no eléctrico. Otro motivo es que los clientes prefieren esperar a que esta tecnología esté más desarrollada. Además, preocupa la conocida como 'ansiedad por la autonomía': “Que se acabe la batería en el coche y te quedes tirado en la carretera es una preocupación que no se tiene con la gasolina”.

Coche en Carga

NO SALEN LAS CUENTAS A LAS GASOLINERAS

Para no quedarse tirado en la carretera por ausencia de cargadores, existe una ley que obliga a las gasolineras convencionales a instalar cargadores eléctricos de distinta potencia.

Cuanto más litros de gasolina vendan al año, más potencia obliga esa ley a poner a disposición de los clientes de vehículos eléctricos: “Si la gasolinera vende más de cinco millones de litros al año, tienes que poner un punto de recarga de 50 Kw. Si las ventas superan los diez millones de litros de gasolina al año, esa potencia debe ser de 150 Kw”. Además, según cuenta a COPE Málaga el presidente de la Asociación de Estaciones de Servicio de Málaga, Luis Calero, si la gasolinera es nueva o se somete a una importante reforma, ya debe contar con cargadores.

Pero esta ley tiene una 'cara B' porque obliga a las gasolineras que están en manos de pequeños empresarios, la mayoría, a asumir importantes inversiones. Los números no salen: “Un cargador de 50 Kw puede costar unos 40.000 euros. Los de 150 Kw rondan los 70.000. El problema es que no rentan porque no hay vehículos cien por cien eléctricos”.

Por tanto, requiere una gran inversión que no es rentable para la mayoría de gasolineras de la provincia de Málaga: “Todos los puntos de recarga que actualmente están instalados apenas tienen uso. A lo mejor recargan un coche al mes”, asegura Calero.

Coche en punto de carga

CARGADORES EN GARAJES COMUNITARIOS

Cargar el coche cien por cien eléctrico en una gasolinera es una opción. También en un centro comercial o una estación de cargadores a pie de carretera. Pero la más cómoda de todas es hacerlo en nuestro propio hogar. Si la casa es independiente no hay problema, pero ¿qué ocurre si tu garaje es comunitario? ¿Puedes instalar un cargador en tu plaza de parking?

La respuesta es sí; la ley lo permite. El vicepresidente del Colegio de Administradores de Fincas de Málaga, Manuel Díaz, también resuelve otra duda común que tiene que ver con la facturación de la electricidad que consume un vecino de una comunidad para cargar su coche eléctrico: “Cada persona que instala un cargador es el que paga su consumo. Toda la instalación va hacia el cuadro de contadores y se conecta a su contador particular”.

Es importante tener en cuenta que la acometida de potencia para la carga de un coche eléctrico es mucho mayor que la de una instalación convencional y será necesario poner un contador especial. Hoy día, existen empresas que se encargan de todos estos aspectos técnicos.

Cuadro eléctrico

Sobre el coste aproximado de un punto de carga, dependerá de la potencia y el cableado, pero el precio suele oscilar entre los 1.200 y los 1.500 euros. Una vez lo tengas, podrás cargar tu vehículo eléctrico en una vivienda independiente o en un garaje de una comunidad de vecinos. Lo cierto es que, de momento, no es una opción por la que estén apostando de manera importante los malagueños: “En una comunidad de 40 o 50 propietarios igual hay uno o dos cargadores”.

Ahora, con la reciente entrada en vigor en la capital de la Zona de Bajas Emisisiones, se espera que las ventas de vehículos cien por cien eléctricos experimenten una mayor subida. Por ahora, este es el dato: de los más de 65.000 coches matriculados en la provincia de Málaga en los últimos tres años, solo 3.800 son cien por cien eléctricos; una cuota del seis por ciento