¿Por qué las nuevas temporadas de tus series favoritas están en inglés?

Sin duda, la irrupción en nuestras vidas de la crisis del coronavirus ha cambiado nuestro modo de vida de la noche a la mañana. El comienzo del estado de alarma a mediados del mes de marzo provocó un cambio radical en nuestro día a día: se inició el confinamiento que nos ha mantenido durante semanas sin poder salir de casa, miles de empresas en todo el país comenzaron a aplicar el teletrabajo para poder mantener la actividad a pesar de la crisis sanitaria, apenas estaba permitido salir a la calle para ir a hacer la compra o a la farmacia… y eso provocó un cambio de hábitos.

Millones de personas en España –y en países de todo el mundo- debían quedarse en casa no por elección, sino por obligación y por la seguridad de todos. Así que comenzaron a aparecer las ideas para pasar el tiempo, especialmente en los fines de semana en los que el trabajo daba un respiro. Unos se aficionaron a hacer deporte en casa, otros a practicar nuevas recetas en la cocina y muchos otros más, a ver series de televisión. De hecho, el consumo en las plataformas digitales como Netflix, Movistar+ o HBO ha crecido exponecialmente durante el confinamiento.

ESTUDIOS DE DOBLAJE CERRADOS

La crisis del coronavirus está teniendo consecuencias en todos los ámbitos y uno de ellos es, precisamente, el doblaje. Como en todo tipo de empresas, los estudios de doblaje han tenido que permanecer cerrados por la seguridad de sus trabajadores y eso ha impedido que las series más nuevas no se hayan podido doblar al español.

‘OUTLANDER’ O ‘HTGAWM’, ENTRE LAS AFECTADAS

Es el caso de algunos capítulos de la quinta temporada de ‘Outlander’ o de la sexta y última temporada de ‘Cómo defender a un asesino’ (también conocida como ‘HTGAWM’ por sus siglas en inglés, ‘How to get away with murder’), episodios que están disponibles para su visionado, pero en versión original con subtítulos en español.

Encontramos ejemplos en todas las plataformas, lo que ha provocado que se vean afectados títulos tan populares como ‘Westworld’, que emite su tercera temporada, o la miniserie ‘La conjura contra América’, de la que solo se ha podido doblar al español el primer episodio; y otros como ‘Better call Saul’, ‘The blacklist’ o ‘Riverdale’.

Celebrate the #HTGAWMFinale with series creator Pete Nowalk and cast, hosted by Yvette Nicole Brown! https://t.co/IMAwGyk4Ca — How To Get Away ABC (@HowToGetAwayABC) May 15, 2020

En este sentido, una de las plataformas, Movistar+, emitió un comunicado explicando que debido “a la situación actual provocada por la crisis sanitaria global, algunos de los estrenos de los próximos episodios de las series disponibles en la oferta de Movistar+ han visto paralizado su doblaje al español”.

Caitriona Balfe and Sophie Skelton Discuss Outlander's Devastating Season 5 Finale https://t.co/6FwzDyjd7O via @voguemagazine — Caitriona Balfe (@caitrionambalfe) May 11, 2020

Pero esta circunstancia no ha hecho que las plataformas retrasen el lanzamiento de series nuevas o de las últimas temporadas de otras ya estrenadas, sino que las han puesto a disposición de los clientes en versión original subtitulada. En referencia a esta cuestión, desde Movistar+ explican que las series “que no hayan visto comprometido su rodaje ni su postproducción seguirán estrenándose pegadas a su país de origen en su fecha habitual en versión original con subtítulos en español”.

En todo caso, como dice el refrán, “No hay mal que por bien no venga”, así que de esta situación se pueden sacar dos ventajas: una es acostumbrar el oído al inglés y así practicar o mejorar el idioma y otra, conocer la voz real de los personajes de nuestras series favoritas… y podrás saber cómo entona el escocés James Fraser en ‘Outlander’ –personaje al que encarna Sam Heughan- o cómo es la potente voz de Annalise Keating en ‘Cómo defender a un asesino’, a la que da vida en la pequeña pantalla la oscarizada Viola Davis.

MÁS CONSUMO DE PLATAFORMAS DIGITALES

Según el informe ‘Digital Consumer 24 hours Indoor’ desarrollado por las compañías Nielsen y Dynata, durante la cuarentena, el consumo de películas y series a través de plataformas de suscripción online ha crecido. Hace un año, el 53 por ciento de los españoles consumía este tipo de contenido y ahora esa cifra ha aumentado hasta el 72 por ciento.

Por preferencias, Netflix sigue siendo la plataforma más demandada, con el 75 por ciento de los usuarios. Aunque el mayor crecimiento se ha registrado en Amazon Prime Video, que ha pasado del 40 al 55 por ciento, mientras que Movistar+ y HBO se mantienen con el 36 y el 33 por ciento, respectivamente.

En este sentido, el consumo de horas totales de películas y series online ha aumentado respecto a 2019 de 38’5 horas semanales a 45’6 horas, lo que supone un crecimiento del 18 por ciento.