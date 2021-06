El plan de la DGT para los coches que tienen más de diez años: te lo pueden dar de baja

Si tienes un coche con 10 o más años, esto te interesa y puede que hasta te sea beneficiario. Y ojo, porque se entiende que los coches con más de 10 años están en este “grupo de riesgo” por la propia DGT. Se ha conocido que la Dirección General de Tráfico empezará a enviar en los próximos días, una carta a los titulares que tengan un vehículo (turismo, todoterrenos y motocicletas) de 10 años de antigüedad para darles a conocer las características técnicas y la situación administrativa del vehículo del que constan como titulares, con la posibilidad de actualizarlos si no son correctos.

Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona.



▶️ Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos.

▶️ Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos.

▶️ Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible: 200 €