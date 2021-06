La DGT advierte de la multa que puedes pagar si llevas así la matrícula de tu coche

Salir a carretera o conducir tu vehículo por ciudad te implica que el coche vaya también apto, ya no solo que tenga la ITV, esté su seguro en regla y al día y funcione todo lo demás, es, por ejemplo, llevar bien la matrícula, ahí ha incidido mucho estos días antes del verano la DGT.



Según un tuit publicado en la cuenta oficial de la DGT, las matrículas de los vehículos “deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas”. Si se incurre en una infracción al respecto, las multas pueden ser varias, según el grado de infracción.

?? Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos.

?? Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible: 200 € #RevisaTuVehiculopic.twitter.com/UQF5lTkPy7 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 29, 2021





En primer lugar, si el conductor ha manipulado la placa de matrícula del vehículo con los fines que sean y los agentes de tráfico lo detectan, la multa económica asciende a los 6.000 euros además de conllevar una resta de 6 puntos en el carné de conducir.

VERIFICA LAS PLACAS

También debes tener en cuenta que según el artículo 10 de la Ley de Tráfico, la obligación de llevar la matrícula en buen estado es del conductor y no del titular del vehículo: “El conductor debe verificar que las placas de matrícula del vehículo no presentan obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación, no estén deterioradas ni manipuladas”.

Por ello, si conduciendo abollas ligeramente la placa o te metes en un camino de barro que ensucie la placa y no permita ver con claridad la matrícula, te arriesgarás a recibir una sanción de Tráfico. Asimismo, en función del grado de deterioro de la placa, puede que te vehículo no supere la Inspección Técnica del Vehículo (ITV).

TIPOS DE MULTA

Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la placa de matrícula de un vehículo no debe presentar obstáculos que impidan o dificulten su lectura e identificación, y tampoco debe estar deteriorada ni manipulada. Aún así, se considera que una matrícula está en mal estado en los siguientes casos:

- Cuando no está debidamente colocada en su sitio.

- Cuando algún número o letra está ligera o completamente borrada.

- Cuando hay polvo o barro sobre la placa que dificulta la lectura de la matrícula.

- Cuando se ha añadido una pegatina, adorno o cualquier otro tipo de decoración.

- Cuando la placa está doblada o rota.

- Cuando carece de iluminación.

- Cuando se le ha añadido algún tipo de artilugio para engañar a los radares como, por ejemplo, cinta de embalar, aerosoles reflectantes, CDs alrededor de la placa, etc.

