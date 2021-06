Importantes novedades en la ITV: así le afectarán a tu coche las nuevas normas y multas

Los cambios en la ITV a partir ya de este 1 de junio vienen con novedades que debes saber para que luego no te lleves un susto en forma de multa. Hay nuevas normas y multas cuando vayas a llevar tu vehículo a la revisión. Los precios oscilan entre los 200 a 500 euros.

Las placas de matrícula deben ser perfectamente legibles y no estar deterioradas. La infracción de esta norma se sanciona.



?? Manipular placa de matrícula: 6.000 € y 6 puntos.

?? Circular sin placa de matrícula, llevarla no visible o no legible: 200 € #RevisaTuVehiculopic.twitter.com/UQF5lTkPy7