La historia de Minoungou, el extremo tuerto que amenaza al Atlético de Madrid: "Tengo un ojo, pero puedo hacerlo mejor que los que tienen dos"

Una infección en el ojo izquierdo en 2023, casi arruina su carrera deportiva, pero pese a ello Georgi Minoungou ha sabido salir adelante. El extremo marfileño se encontraba realizando el staff de pretemporada en enero del 2023 en Marbella con el filial del Seattle Sounders, rival del Atlético este jueves en el Mundial de Clubes, y comenzó a sentir unas molestias en su ojo izquierdo.

En un primer momento no le dio importancia, pero tras regresar a Estados Unidos tuvo que ser operado de urgencias y a punto estuvo de tener que extirpárselo. De hecho, se quedó sin visión en el órgano y tuvo que aprender a jugar al fútbol de nuevo.

Cordon Press Georgi Minoungou realiza una jugada durante un partido de Seattle Sounders.

En aquel momento, el jugador era una de las mayores promesas del Seattle y ya tenía toda la documentación preparada para subir al primer equipo. Sin embargo, este contratiempo paralizó todo. Pese a todos los obstáculos el joven jugador consiguió salir adelante y en agosto del 2024 firmó un contrato por cuatro años con el conjunto norteamericano.

“Todos saben que mi ojo izquierdo no funciona, incluso otros jugadores me preguntan cómo lo hago. Eso no es excusa. Tengo un ojo, pero puedo hacerlo mejor que quienes tienen dos”. Esa es la mentalidad de un joven de 22 años que esta temporada ha disputado 22 encuentros con su equipo anotando un gol y asistiendo en otros 8. Ahora, tendrá la oportunidad de presentarse ante el gran público y demostrar al mundo quién es Georgi Minoungou.