Pablo Montesinos, en COPE: "Sabemos que el Gobierno de Sánchez ha ampliado los altos cargos en la crisis"

A raíz del confinamiento por el estado de alarma como consecuencia de la crisis del coronavirus, hace semanas nos preguntamos en COPE Málaga si se habían producido cambios en las retribuciones de los diputados por Málaga en el Congreso. Como puedes leer con detalle pinchando aquí, tras consultar con todos los partidos con representación en la Cámara Baja, supimos que los diputados nacionales siguen cobrando de forma íntegra los distintos complementos.

Por un lado, siguen percibiendo una asignación de casi 2.000 euros al mes, cantidad que reciben los diputados de circunscripciones distintas a Madrid y que, por tanto, se tienen que desplazar a la capital de España para su labor en el Congreso, a pesar de que actualmente la mayoría de diputados permanecen en sus ciudades.

Por otro lado, están cobrando el complemento por sus cargos en las distintas comisiones del Congreso. En este caso, esos complementos oscilan entre los 756 euros que percibe un diputado por ser secretario o portavoz adjunto de una comisión hasta los 1.551 euros que ingresa mensualmente el presidente de una de ellas. Cantidades que se suman a los 3.000 euros de sueldo bruto que cobran los diputados nacionales.

Este asunto se ha puesto sobre la mesa durante una entrevista en COPE MÁS Málaga (97.1 FM, 882 AM y cope.es/malaga) con el diputado del PP por Málaga y vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Montesinos, que ha defendido el trabajo que realizan diputados nacionales como él, que sigue trabajando en el Congreso, a pesar del estado de alarma y a diferencia de la mayoría de parlamentarios.

UN FONDO COMÚN EN EL PP

Durante la conversación, explicaba que en el PP han establecido “un fondo común para que todos los cargos públicos donen parte de su sueldo y, así, luchar contra el coronavirus”. Sin embargo, hasta ahora lo que no se había concretado ni por parte del PP ni de ningún otro partido era cuáles son esas cuantías donadas y a qué entidades se destinan. Pablo Montesinos quería “dejar clara” la existencia de ese fondo común en su partido y explicaba que la cuantía “debe ser muy parecida” a esa cifra de 2.000 euros que los diputados cobran por pertenecer a circunscripciones distintas a Madrid.

“Yo no puedo hablar por mis compañeros, en mi caso es prácticamente la misma cuantía, mil y pico euros que he estado donando… no recuerdo el detalle porque hice la donación cuando se creó el fondo común”, comenta Montesinos.

Además, defiende que, en su caso, es uno de los diputados por Málaga que sí está trabajando en Madrid (como ocurre también, por ejemplo, con el diputado de Ciudadanos, Guillermo Díaz), por lo que tiene que afrontar los gastos derivados de su estancia en la capital de España.

En ese sentido, explicaba que tiene que abonar mensualmente el alquiler de un piso de Madrid y la hipoteca de su vivienda en Málaga y que dio el salto a la política “perdiendo dinero” respecto a su sueldo cuando ejercía el periodismo.

PERMANECE EN MADRID POR RESPONSABILIDAD

Montesinos explica que, antes de que se decretara el estado de alarma, decidió quedarse en Madrid: “Tenía agenda prevista en Málaga el jueves –previo al estado de alarma- y decidí cancelarlo por responsabilidad porque aquí en Madrid ya había muchísimos casos de COVID-19, porque en Madrid se había decidido cerrar las escuelas... y si bajaba a Málaga iba a ver a mi familia y me quedé en Madrid por responsabilidad”.

También decidió permanecer en Madrid durante el estado de alarma por cuestiones laborales, por su cargo como vicesecretario de Comunicación del partido, porque era “plenamente consciente de que se iban a producir días muy largos en los que el partido iba a tener que llevar a cabo una labor de comunicación muy importante”.

Defiende, además, que su labor orgánica en el PP es compatible con su trabajo en el Congreso. Asegura que han presentado preguntas en el Congreso centradas en Málaga, sobre todo sobre asuntos de turismo, y proposiciones no de ley “y me estoy reuniendo con multitud de colectivos”.

